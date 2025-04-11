許智傑、黃捷罷免成案 民進黨市黨部:高雄人站出來守護優秀民代

許智傑強調他在鳳山服務超過20年，相信人民的眼睛是雪亮的。（資料照）

2025/04/11 17:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨立委許智傑、黃捷的罷免案今天（11日）成案，民進黨高雄市黨部疾呼高雄人站出來，用行動守護優秀的民意代表，不讓政治報復侵蝕民主價值；許智傑則說，他在鳳山服務超過20年，相信人民的眼睛是雪亮的。

中選會今天（11日）表示，新增2件立委罷免案進入二階連署。據了解，通過者為民進黨高雄市立委黃捷、許智傑，目前共有35位泛藍立委、14位民進黨立委進入二階連署。

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對此，立委許智傑表示，他在鳳山服務超過20年，從基層市民代表做起，政績會說話，選民也都看在眼裡。他一向都是有信心、要小心、繼續認真，不會像藍營的查水表和打壓民團，尊重人民罷免的權利，虛心面對，相信人民的眼睛是雪亮的。

民進黨高雄市黨部也發出聲明，指黃捷及許智傑長期深耕地方，勇敢發聲、問政有力，始終站在人民這一邊。如今卻面臨報復性罷免的威脅，這不是針對個人的否定，而是對民主價值的挑戰。

市黨部強調「我們要守護的，不只是黃捷、許智傑兩位努力認真的立委，更是台灣民主的核心價值。高雄人站出來，用行動守護優秀的民意代表，不讓政治報復侵蝕我們共同守護的民主價值！」

主導罷免立委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」團隊，2月13日送交第1階段連署書至中選會後，結果未能通過；3月17日在到中選會補件，發言人徐尚賢當時認為中選會的審查有爭議，選舉都可以驗票，而連署書有問題卻無法查驗。

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