對等關稅政策挨批「舊瓶裝新酒」 蔣萬安氣炸怒嗆北市議員許淑華

台北市長蔣萬安在議會備詢。（記者田裕華攝）

2025/04/11 17:31

〔記者甘孟霖／台北報導〕美國總統川普關稅大刀人人自危，台北、新北、基隆、桃園4縣市也為此開會提出計畫，不過遭批評內容與過去施政相似度高。民進黨台北市議員許淑華今（11日）質詢蔣萬安，質詢簡報上批蔣「炒作聲量」、「新瓶裝舊酒」，蔣萬安氣炸，雙方持續互嗆，場面十分火爆。

許淑華表示，蔣萬安日前承諾去年北市超徵34.5億元，相關使用規劃為何？蔣萬安答覆，盤點補助產業轉型、海外拓銷約9億元，緊急急難救助5億元，勞工各項貼補11億元，企業營運紓困部分則要15億元。

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許淑華接著指出，4市開會提出的延稅、緩繳政策，中央目前既有的制度就有了，沒有意義；蔣萬安強調，這是第一線產業的心聲，包括延後繳稅、分期等，行政院會10日也裁示，報稅季將延後。

許淑華說，民眾要的是精進作為，與其緩繳，不如斟酌降稅或是調降利息；而北市府網站因應美國關稅服務專區，要求產業自己來填表單反映，但如今數量還是掛零，認為市府太被動消極。許淑華話說到一半，蔣萬安則急著插話，稱第一時間就親自拜訪許多企業，透過表單讓意見能傳進來，全方面接收第一線意見。

許淑華不滿表示，蔣萬安這兩天不斷跟議員針鋒相對，應該表達尊重，讓議員說完話再答詢，她建議產業局可以成立產業紓困專責專線。

此外，許淑華說，蔣萬安提出的政策，如推動物價及經濟監控機制，也都是過去就有的措施，質疑每一季才討論一次並無作用，應該再精進。

此時，蔣萬安看見質詢簡報上「既有措施炒作聲量」、「舊瓶裝新酒」感到十分不滿，他強調自己不接受這樣的指控，他並指行政院的方案才是舊瓶裝新酒，連細節都沒有，還要她向同為民進黨的行政院長卓榮泰反映。

許淑華強調，自己是以台北市議員身分跟台北市長討論市政，蔣萬安一直扯中央沒有意義，希望尊重議會，她提出的都是很誠懇的建議，希望蔣萬安能聽進去，往後不要再一天到晚推中央。

蔣萬安數度大聲質問許淑華，為何要說炒作聲量、舊瓶裝新酒？這並不是理性的溝通方式，許淑華不願意反映沒問題，他去院會也會跟中央反映，「降稅建議很好啊，那中央也可以降稅阿，一年3兆國稅也可以降阿」、「我（台北市）一年34億願意拿出來，行政院願不願意？一毛不拔！」

許淑華對此批評，蔣萬安這樣面對監督非常不及格，質詢至此結束。

許淑華會後表示，蔣萬安質詢時數度情緒失控打斷議員發言，一再跳針批行政院才是舊瓶裝新酒，也未正面回應她所提的改善建議，她也直言，蔣萬安號召4縣市的會議，大多是資訊共享、或既有措施的再次強調而已，蔣只是想要搶先中央，將新聞聚焦到自己身上。她也要奉勸蔣萬安專心市政，為台北市全力以赴，不要妄想一步登天。

民進黨市議員許淑華，就川普關稅議題與台北市長蔣萬安在議會質詢中爭鋒相對。（記者田裕華攝）

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