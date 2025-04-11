擴大對美採購恐衝擊農業 南投縣府籲不能犧牲農民權益

針對美國對等關稅，南投縣長淑華邀集13鄉鎮市農會總幹事商討對策。（南投縣政府提供）

2025/04/11 17:04

〔記者張協昇／南投報導〕因應美國對等關稅衝擊，南投縣政府11日邀集各級農會總幹事商討，中華民國農會總幹事張永成說，台灣糧食自給率不過才31%，大部分糧食依賴進口，而美國是大面積生產、成本低的糧食輸出國，若採對等關稅處理，農業恐受嚴重衝擊；縣長許淑華也再次呼籲中央，未來如擴大對美採購，不能犧牲農業和農民權益。

縣府農業處副處長曾銀位簡報指出，南投縣農產品銷美，受關稅提高影響的有茶、米、香菇、蝴蝶蘭、養蜂業等，面對關稅影響，建議多管齊下，除了提高紓困金，輔導農民團體及農企業提升競爭力、提高產品價值、加強行銷外，協助老農離農及青農返鄉，也是因應對策之一。

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縣農會總幹事曾明瑞表示，台灣銷到美國的農產品，如果課徵10%以上關稅稅率，將造成衝擊，不利於台灣小農經濟的維持，盼中央和美國進行談判時應注意。

許淑華說，農民朋友可能還感受不到美國對等關稅對農業的衝擊，但賴總統宣布未來將加大對美採購及進口，縣府評估認為，將遭到衝擊農產品主要有稻米、茶葉、香菇、梅子、花卉、蜂蜜等等，未來關稅判如擴大對美採購，一定要保持市場的穩定，不能犧牲台灣農業和農民權益，縣府也請各農會掌握產業分布，隨時提供數據，希望談判結果，不會對台灣農造成太大衝擊，縣府也會密切注意，保護農業。

南投縣府農業處副處長曾銀位指出，美國若調高關稅，南投包括茶、米、香菇、蝴蝶蘭、養蜂業等農產業都會受影響。（南投縣政府提供）

南投縣是全國最大茶葉產地，美國若調高關稅，茶產業將受衝擊。（記者張協昇攝）

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