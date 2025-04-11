大巨蛋漏水體育局稱「零星個案」不開罰 北市議員轟蔣萬安存心放水

台北市長蔣萬安赴議會進行施政報告並接受議員質詢。（記者田裕華攝）

2025/04/11 16:37

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市長蔣萬安今（11）日到市議會進行新會期第2天的施政報告及答詢，民眾黨台北市議員陳宥丞指出，3月30日大巨蛋又發生漏水，體育局卻以「零星個案」、影響很小為由不開罰，質疑蔣萬安根本是「存心放水」，要求盡速回溯開罰遠雄。蔣萬安回應，會請體育局注意，也會再說明考核標準與未來因應作為。

陳宥丞指出，蔣萬安先前公開對外表示，只要發現大巨蛋漏水，1天就罰10萬元，但3月30日的中華職棒例行賽，大巨蛋卻再次漏水，球迷權益仍然被當塑膠。陳宥丞說，體育局認為是「零星個案」、影響很小，所以「沒有開罰」，詢問蔣萬安承諾的「漏一次罰一次」，難道是拿來騙市民的空話嗎？

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蔣萬安說，一切都依照合約，指之前漏水影響範圍很大，2月也已經請第三方土木技師公會查看，結案報告認為漏水情形已有改善，並指漏水狀況會納入後續營運績效評估。

陳宥丞質疑，到底是大巨蛋零星漏水，還是蔣萬安「存心放水」？他表示，既然遠雄有本事說改善完畢，市長為何又要為遠雄開脫？而施政報告中，又為何針對漏水狀況、年度績效考核、國際賽申請以及蔡琴等藝人意見回覆隻字未提？

陳宥丞指出，大巨蛋從2023年開幕至今，已經24度漏水，被累計開罰190萬元，而蔣萬安每次都高喊「會嚴格要求遠雄」，如同咒語一般喊了近10次。陳宥丞要求蔣萬安，盡速回溯開罰遠雄，並且補正施政報告，把未來防範漏水事件再發生的因應措施與考核標準，向市民說清楚講明白。

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