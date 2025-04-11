北北基桃要輪辦美國採購會 苗博雅秀資料問：買4台波音嗎？

台北市長蔣萬安到議會施政報告並接受議員質詢。（記者田裕華攝）

2025/04/11 16:39

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（11）天到議會進行第2天施政報告及答詢，昨天答不出社會民主黨議員苗博雅提問「台灣進口最多的美國商品又是什麼？」國民黨議員汪志冰今天質詢為蔣萬安開脫說，「經濟部長也答不出」，曾獻瑩建議回答，「軍火」；苗博雅則在臉書貼出答案並奉上圖表，顯示台灣對美進口最大宗貨物為石油、積體電路、半導體儀器、飛機、天然氣，北北基桃4市要辦美國採購會，難道是要買4台波音當市長的空軍一號嗎？

苗博雅昨天質詢蔣萬安，召集4市首長會議達成輪流開美國商品採購會等共識，「請問北市府要採購何種商品？」「台灣進口最多的美國商品又是什麼？」蔣萬安語塞未回答。

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汪志冰今天痛批中央無能還不准地方積極勇於任事，若北市府沒做任何準備，一樣會被罵，還說台灣進口最多的是什麼美國產品，問經濟部長，經濟部長也答不出來；就算要答，也會被柯建銘攔到一邊不准說。

接著質詢的曾獻瑩建議蔣萬安回答「軍火」，因為兩岸關係緊張，所以買最多的是軍火，還問蔣萬安覺得這答案怎麼樣？蔣萬安說，事實也是如此。

不過，苗博雅在臉書公布對美進口前10名的圖表，最大宗貨物為石油、積體電路、半導體儀器、飛機、天然氣，「哪些是北北基桃聯合採購會可以買的？要買四台波音當市長的空軍一號嗎？」還是聯合採購大豆、小麥、冷凍雞腿、美牛？價值五萬元以下小包裹？

苗博雅說，過了一個晚上，國民黨還找不到資料，國民黨議員了護航蔣萬安，竟然講「不會有人知道台灣進口美國貨最多是什麼」，國民黨真的轉型「經貿無知黨」了。經濟部國貿署每個月都會統計各國進出口貨品，在網路上花1分鐘就能找到。

苗博雅說，蔣萬安第一天喊「準備好了」！再號召舉辦「四市美國商品採購會」，還說要把台北市超徵35億稅收用於因應關稅。卻連要買什麼都完全不知道，台灣進口美貨情形完全不知道。市長和文武百官全體當機20秒。「最基本的功課都沒有做！要花35億幹什麼？」

「本來無一物，亂喊惹塵埃」，苗博雅寫說，關稅是中央談判事項，本來沒人會問蔣萬安，但蔣萬安大喊準備好了，當然要受到檢驗。台北市經濟選民最多，經貿花拳繡腿，秀不過3天就會出糗。

社會民主黨議員苗博雅秀出對美進口貨物前10名。（擷取自苗博雅臉書）

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