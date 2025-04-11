中國硬起來？對美關稅升至125％ 聲明多「這句」網友笑了

美國政府宣布對中國輸美產品關稅已達145%，中國11日反擊，12日起對美關稅升至125%。（美聯社）

2025/04/11 18:49

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在美國政府宣布對中國輸美產品關稅已達145%，中國11日不甘示弱反擊，宣布12日起對美關稅升至125%，卻留下一句但書「如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會」。網友一看紛紛表示：「認慫」、「投降不玩了」、「縮了」。

在美國對中關稅提高到145%後，中國國務院公告指出，美方已嚴重違反國際經貿規則，也違反基本的經濟法則和常識，完全是單邊霸凌脅迫做法。根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自4月12日起，對美關稅稅率由84%高至125%。

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政治工作者周軒在臉書分享國務院公告，不過他表示，但是，中國留了一句但書：「鑑於在目前關稅水準下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會。」

周軒貼文下方，網友紛紛留言表示：「翻譯：我沒錢了」、「還不予理會，掩耳盜鈴，笑掉大牙」、「你不要再來了，你再來我就不玩了」、「你再這樣子，我就不理你了 哼~」、「這不是戰狼啊 不要縮啊」、「認慫」、「不要縮啊，繼續加碼，爆米花都買好了」、「藍白：怎麼可以掀底牌」、「底牌是多爛，竟然不跟了？」、「投降不玩了」、「再欺負我，我就不理你了」。

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