中國貨來台「洗產地」逐年增加 綠委籲修法重罰、強化查緝

民進黨立委陳素月、何欣純、沈伯洋、黃捷、賴瑞隆、蔡易餘等人，今召開「台灣防線要守住，慎防中國洗產地，關稅談判更不利」記者會。（圖由陳素月辦公室提供）

2025/04/11 16:21

〔記者陳政宇／台北報導〕美國「對等關稅」政策席捲全球，民進黨立委今（11）日披露，中國產品自2018年起透過台灣轉運美國的情況，每年查到的案件數呈現增加的趨勢，呼籲政府除強化查緝外，也應盡速檢討相關修法、加重罰則及更新清單，避免中國藉機破壞台美經貿談判進程，甚至釀成國安問題。

民進黨立委陳素月、何欣純、沈伯洋、黃捷、賴瑞隆、蔡易餘等人，今召開「台灣防線要守住，慎防中國洗產地，關稅談判更不利」記者會，對相關議題提出建言。

請繼續往下閱讀...

陳素月要求，關務署應強化查緝中國進口貨物，在政府持續爭取與美方談判空間的時刻，必須做好「最壞情境下的最好準備」，任何將破壞台美經貿談判的風險都應該避免，對外「脫中入北」、對內更要嚴守中國傾銷、洗產地，勿讓中國有機可乘，破壞台美經貿關係。

何欣純說，產業遭受衝擊已成事實，在行政院880億元特別條例尚未完成前，廠商出貨已到美國港口，或是貨船在海上、收單且已經產製好被退訂、或是備料完畢被抽單等的巨大損失都正在發生，不僅是廠商眼前的損失，還包括台灣整體產業供應鏈的生存問題。

賴瑞隆指出，根據財政部資料，我國從2018年9月起加強查核商品標示偽冒標示，防堵中國產品透過台灣轉運美國，每年查到的案件數呈現增加的趨勢，2018年中到2019年中這1年期間只查到5起案件，但至2025年3月31日已累計裁罰388件，其中輸往美國有133件，超過3分之1。

蔡易餘提醒，部分台商本身就於中國設有據點，兩地經營模式交錯，讓洗產地的可能

性大幅增加，若台灣被認定為中國透過第三地洗產地的跳板，未來恐面對超出想像的高關稅；中央政府應立刻採取行動，嚴格查緝並加重罰則，同時密切監督立法院中正待審議的離島自貿區法案，避免台灣貿易門戶被攻破。

沈伯洋則強調，在對美關稅談判的過程中，絕不能讓藍白扯後腿，陳玉珍修法要在離島設立自經區，讓地方政府能決定商品種類、審查標準，亦即原本須由中央決定的事務，現在可以由地方自行決定，豈非可以讓中國產品洗進來、變成「MIT」？呼籲政府應加嚴現有兩岸條例及貿易法的規定，在清單的更新上要更迅速，國貿署認定MIT時的例外條款也要更嚴謹。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法