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    侯友宜日本參訪「善光會」 了解長照科技創新應用

    新北市長侯友宜率領新北市府團隊前往日本東京考察，今（11）日參訪福祉法人「善光會」。（新北市府提供）

    新北市長侯友宜率領新北市府團隊前往日本東京考察，今（11）日參訪福祉法人「善光會」。（新北市府提供）

    2025/04/11 16:11

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長侯友宜率領新北市府團隊前往日本東京考察，今（11）日參訪福祉法人「善光會」，侯友宜表示，新北市有約77萬名長輩，長照服務的需求越來越多，未來應善用新科技，提供長輩更舒適的照顧、讓家屬安心，這次交流將成為新北長照與科技創新應用的參考。

    侯友宜指出，新北市設有114間日照中心，致力於提供在地安養環境；快速高齡化挑戰下，科技應用是新北市持續努力的方向，善光會在機構照護、居家服務與社區整合照護的無縫接軌上，展現高度系統化與人性化規劃，也透過數據分析與人工智慧（AI）應用，強化早期預警機制與個別化照護決策，正是未來新北市發展長照服務的重要參考。

    新北市府說，善光會是日本福祉領域的先驅機構之一，旗下「聖塔菲花園山丘」為複合式長照設施，以全人照護為核心，導入多項高科技設備與資訊系統，協助照顧人員精準掌握長者健康狀況並提升照護效率。

    新北衛生局長陳潤秋指出，除了了解照護設施運作，雙方也針對高齡友善環境建置、照護人員培訓及智慧長照系統整合等議題進行意見交換，市府持續以「預防延緩失能」、「在地老化」與「智慧照護」為主軸打造高齡友善城市。

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