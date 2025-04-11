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    警消年改覆議案遭否決 吳思瑤：謹慎評估循憲法程序提救濟

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    2025/04/11 15:56

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今針對行政院所提「警察人員人事條例覆議案」進行記名表決。藍白立委挾人數優勢，以62票比50票，否決覆議案。民進黨團幹事長吳思瑤表示，不意外覆議案結果，行政院、考試院及民進黨團都會謹慎評估，循憲法程序提出救濟。她也批評國民黨自掘墳墓，為大罷免添柴火，終將受到民意制裁。

    立法院會1月三讀通過警察人員人事條例修正案，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%。對此，行政院認為有5大窒礙難行理由，提出覆議，但仍遭藍白以人數優勢否決。

    表決結果出爐後，吳思瑤表示，不意外覆議案被否決，藍白聯手推動警察人員人事條例修法，違反憲法權力分立原則，違反憲法規定預算權是隸屬於行政權。

    吳思瑤批評，國民黨為籠絡藍營鐵票，不惜得罪年輕世代，踐踏世代正義，執意讓年改走回頭路，惡化本來已挽救起來的年金財務。國民黨此舉是自掘墳墓，為大罷免添柴火，終將受到民意的制裁。對於後續作為，她表示，包括行政院、考試院及民進黨團都會嚴肅謹慎評估，循憲法程序提出救濟。

    吳思瑤也預告，這只是「反年改」的前菜，接下來還有更大規模，擴及包括公教全面提升所得替代率的修法，馬上就會鋪天蓋地而來。

    吳思瑤也嚴厲譴責民眾黨，躲在大罷免的保護傘下，與國民黨聯手封殺覆議案，號稱年輕人政黨，卻剝奪年輕世代、踐踏世代正義，民眾黨主席黃國昌過去主張年改，如今卻打臉過去的黃國昌，過去說年改做太慢、做太少，為了政治權利及「藍白合」出賣年輕人，違反過去支持年改的承諾。

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