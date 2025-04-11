達成二階連署深具信心 5罷團籲選民勇敢站出來

大罷免行動進入二階段連署。台灣北社、台灣教師聯盟今與台北市5個罷團代表共同舉行記者會，指美國總統川普對等關稅政策如同「照妖鏡」，批評藍白提出不成熟意見，意圖把台灣帶向萬丈深淵，並強調守住經濟真正的關鍵是罷免。罷團代表也強調，對於二階段達成連署門檻深具信心，呼籲選民勇敢站出來連署。（記者謝君臨攝）

2025/04/11 15:39

〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免行動進入二階段連署。台灣北社、台灣教師聯盟今與5個罷團代表共同舉行記者會，指美國總統川普對等關稅政策如同「照妖鏡」，批評藍白提出不成熟意見，意圖把台灣帶向萬丈深淵，並強調守住經濟真正的關鍵是罷免。罷團代表也強調，對於二階段達成連署門檻深具信心，呼籲選民勇敢站出來連署。

北社副社長羅浚晅表示，現在所有國人最關注的議題，是川普對等關稅造成全球風暴，台灣是經貿大國，自無法免除在風暴外，過程中看到朝野提出因應政策，藍白在此關鍵時刻本可協助台灣，展現其能力和高度，卻捨此不為，從上到下多種劇本，如同無頭蒼蠅般提出暴衝式建言。

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羅浚晅批評，近年來觀察國際性關鍵問題，包括5年前的Covid-19疫情，國民黨的策略通常讓人瞠目結舌，恐造成國家致命性傷害，例如開放邊境、出口口罩到中國、普篩、蓋方艙醫院等，這次所提出的建議也與國際潮流背道而馳，替罷免行動添柴火。在川普的「真心話、大冒險」中，台灣好險沒走向錯誤一方。

台教盟理事長潘威佑指出，在野攻擊政府、操弄情緒，令人遺憾。台灣公民教育近年逐漸深化，對中共滲透警覺仍不足，教育與社會需共同強化防線。國民黨長年以監督為名搞破壞，必須終結政治毒瘤，守住民主、守住台灣的信心與未來。

文山退葆領銜人「高麗菜」說，近期藍委種種言行在在顯示其無能與高傲，上任後完全沒執行立委職務，卻提毀憲亂政法案、亂刪預算，完全不思檢討，民眾忍無可忍，「把正常的國會還給我們！」罷免是讓國家恢復正常，和關稅是兩件事，不能相提並論，為自己利益威逼我們不要罷免，明天就可能出賣台灣。

板橋大刪元團隊代表哈維表示，在連署的過程中，感受到民眾的害怕和恐懼，但他們仍勇敢站出來。35位國民黨立委面臨被罷免，台灣能否進入自由世界的核心，只剩下這次最後機會，別無選擇，呼籲全國民眾能夠勇敢站出來。

光復桃園6區全罷召集人陳曉煒牧師說，桃園罷團是聯合部隊，目前罷免國民黨立委牛煦庭的連署書已破3萬份、萬美玲2萬6千、邱若華1萬8千。罷免不是單一立委問題，而是台灣國安問題。國民黨立委要求在美國關稅戰下停止罷免，但兩者關聯性何在？有沒有想過為何被罷？「牌是在你們手上，而非我們。」

基隆絕沛領銜人陳先生說，林沛祥質疑台美關係，指台灣被美國犧牲，批評政府太依賴美方，也批評美國是用經濟行動搶劫的土匪。林混淆視聽，美國是為圍堵中國，不是針對台灣，他卻負荷共產黨的說法唱衰台灣，把外交經貿當作政黨攻防，影響民眾信任。罷免林就是退貨無良政策，基隆人不能接受這樣的立委。

山除薇害核心志工「擠罷」說，我們選出的立委不專業、造謠，在立院打同事，在街頭罵選民無恥，才德皆不配位。罷免不僅是權利，也是義務，留著罔顧國家利益、不顧民眾福祉的立委，是對不起我們自己。我們有信心通過二階連署，且要罷免成功，目標是要衝到4萬5千份連署，拜託大家。

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