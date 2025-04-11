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    立院否決「警察人員人事條例」覆議 政院：審慎評估下一步作為

    立法院今（11）日否決行政院所提「警察人員人事條例」覆議案，行政院發言人李慧芝表示，將就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，綜合審慎評估下一步的作為。（資料照）

    立法院今（11）日否決行政院所提「警察人員人事條例」覆議案，行政院發言人李慧芝表示，將就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，綜合審慎評估下一步的作為。（資料照）

    2025/04/11 15:25

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院今（11）日否決行政院所提「警察人員人事條例」覆議案，行政院發言人李慧芝表示，這是立法院第3次未邀請行政院長卓榮泰說明覆議案即做出表決，再次破壞憲政慣例。行政院將就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，綜合審慎評估下一步的作為。

    李慧芝指出，依照去年行政院與朝野各黨團所形成的共識，立法院如果通過大幅增加政府歲出預算的法案前，應該要依照憲法第70條的精神、預算法第91條以及財政紀律法第5條規定，立法院須先指名預算來源、徵詢行政院意見並協調可行性財源。

    不過，李慧芝說，此次修正「警察人員人事條例」大幅增加中央政府財政負擔，不僅未與行政院商議，也讓警消人員與一般公務人員之間形成不公平的現象、中央與地方經費負擔也不公平、以及法規適用人員屬性混淆的現象。

    對於覆議遭否決的結果，李慧芝表示，行政院在接獲立法院正式通知後，將就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，綜合審慎評估下一步的作為。

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