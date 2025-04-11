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    中國海警罕見「隱身暗船」連兩日闖金門 海巡掌握、部署對應

    海巡署第十二巡防區發現中國海警船（左），隨即調動金門巡防艇（右）併航對應。 （金門海巡隊提供）

    海巡署第十二巡防區發現中國海警船（左），隨即調動金門巡防艇（右）併航對應。 （金門海巡隊提供）

    2025/04/11 15:21

    〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署第12巡防區表示，昨、今兩天連續偵獲中國海警船出現於金門周邊海域，並關掉部分船隻AIS「自動識別系統（Automatic Identification System）」，以「隱身暗船」方式悄悄闖入，仍被我方迅速掌握，調動巡防艇部署對應。

    金馬澎分署指出，昨天下午3點左右，中國編號「14608」、「14603」、 「14607」及「14060」4艘海警船，自金門外海駛近金門南方海域，並自鳳嘴西南、翟山西南及料羅東南3處分別闖入我國水域，海巡立即以預置4艘巡防艇，快速近迫對應，並將其驅離出限制水域。

    第12巡防區今天又偵獲中國「14608」、「14603」、 「14607」、「14521」4艘海警船，再度侵擾金門，且改變部分侵擾水域，除鳳嘴、翟山外，也由北碇北方闖入金門海域，第12巡防區在海上彌漫著霧氣，能見度不佳的情況下，面對中國海警以不同方向侵擾的手段，仍能有效掌握，並迅速調動巡防艇併航對應，同時透過中、英文無線電廣播，強勢要求海警船轉向離開，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，於上午11點駛離金門限制水域。

    海巡署表示，中國對我灰色地帶侵擾行動不斷，近兩日更罕見的以「隱身暗船」方式關掉部分海警船的AIS，意圖隱藏在其他民間商船中，再侵擾我方水域，均為我方識破。

    海巡署指出，針對中國侵犯我國水域，破壞區域穩定和平，海巡署已多次表達強烈譴責。經統計，中國海警至今已襲擾金門水域68次，海巡署對於這類常態性的侵擾行為，始終堅定立場、強力應處、絕不鬆懈，以嚴密掌控中國海警船動態，一有狀況立即完成部署，確保國家主權及安全。

    海巡署第十二巡防區發現中國海警船（右），隨即調動金門巡防艇（左）併航對應，並透過中、英文無線電廣播，強勢要求海警船轉向離開。（金門海巡隊提供）

    海巡署第十二巡防區發現中國海警船（右），隨即調動金門巡防艇（左）併航對應，並透過中、英文無線電廣播，強勢要求海警船轉向離開。（金門海巡隊提供）

    海巡署第十二巡防區發現中國海警船（外側），隨即調動金門巡防艇（內側）併航對應。 （金門海巡隊提供）

    海巡署第十二巡防區發現中國海警船（外側），隨即調動金門巡防艇（內側）併航對應。 （金門海巡隊提供）

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