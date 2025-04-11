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    罷免洪孟楷二階連署逾3.2萬份 4/12出席林口究責會

    公民團體「罷洪刻不容楷」推動罷免國民黨新北市第一選區立委洪孟楷，於淡水市場快閃，不少民眾詢問並簽署連署書。（記者羅國嘉攝）

    公民團體「罷洪刻不容楷」推動罷免國民黨新北市第一選區立委洪孟楷，於淡水市場快閃，不少民眾詢問並簽署連署書。（記者羅國嘉攝）

    2025/04/11 15:42

    〔記者羅國嘉／新北報導〕罷免戰正熱，罷免國民黨籍立委案皆力拚第二階連署收件，其中推動罷免新北市第一選區藍委洪孟楷的公民團體「罷洪刻不容楷」今（11）日公告指出，截至10日止罷免連署書累計3萬2513份，達到法定門檻的83.8％。

    罷洪案自3月14日起開跑第二階連署收件，依規60天內要收集至少3萬8764份，但考量造冊、檢查等作業時間，「罷洪刻不容楷」希望40天內收集安全目標5萬份，並持續規劃固定收件站力拚；「罷洪刻不容楷」從3月14日開始收件後至昨日已28天，目前收集達3萬2513份連署書，為安全目標進度65％。

    領銜人方柏翔表示，這幾天仍持續強化陸戰，擴大連署據點設置密度，加派小蜜蜂深入人流熱點，並啟動到宅服務，協助行動不便或無法外出的支持者完成連署。另外，明（12）日下午3點在林口黃昏市場（新北市文化二路一段277號）有「傅崐萁集團究責會：洪孟楷」活動，除團隊會出席外，也邀請新莊議員林秉宥、林口議員李宇翔、罷免葉元之「大刪元」發言人莫莉等人出席，共同向洪孟楷究責。

    公民團體「罷洪刻不容楷」推動罷免國民黨新北市第一選區立委洪孟楷，不少民眾排隊簽署連署書。（記者羅國嘉攝）

    公民團體「罷洪刻不容楷」推動罷免國民黨新北市第一選區立委洪孟楷，不少民眾排隊簽署連署書。（記者羅國嘉攝）

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