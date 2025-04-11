藍喊開放中客迎關稅戰 黃帝穎：國民黨徒增台灣關稅及經濟風險

律師黃帝穎。（資料照）

2025/04/11 15:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因應美國對等關稅衝擊，國民黨主席朱立倫昨召集藍營縣市長會商，並提出開放中客來台、普發1萬元現金等對策。對此，律師黃帝穎表示，國民黨提「開放陸客」當因應關稅的解方，對美國與世界釋放親中的錯誤訊號，徒增台灣關稅及經濟風險。

黃帝穎在臉書PO文表示，國民黨因應美關稅竟是開放中客等於向美釋放親中訊號徒增台灣風險，美國對中國課徵關稅總稅率已達到145%，國民黨卻提「開放陸客」當因應關稅的解方，對美國與世界釋放親中的訊號，徒增台灣談判遭誤認為親中的高關稅風險。

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黃帝穎指出，國民黨長期主張「兩岸共同市場」，讓台灣經濟與關稅趨近中國，害台灣承受與中國相同被課145%高關稅風險，所幸目前國民黨『兩岸共同市場』未遂，台灣才能逃過美國145%高關稅一劫。但若讓主張「兩岸共同市場」的國民黨持續掌握立法院、讓三大犯罪判刑定讞的前科犯傅崐萁總召到中國宣稱代表「台灣中央政府」，通過助中對台洗人口的立法與惡砍總預算癱瘓台灣部分執法機關，代價將是被認定與中國相同的145%關稅風險。

黃帝穎續指，國民黨擴權被歐美警示已造成經濟信任風險，國民黨擴權法案，衝擊台灣經濟及投資環境，在台投資超過700億美元的「歐洲商會」提出警示。美國在台協會前處長司徒文及楊甦棣等30位國際學者更發布聯合聲明直指擴權法案「超越國際各憲政民主國家的規範，顛覆法治理念、違反程序正義」。國民黨擴權被歐美警示，已造成國際對台投資及經濟信任的高度風險。

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