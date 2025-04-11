北市議會赴中考察遭調查局調查 蔣萬安證實：恐造成寒蟬效應

台北市長蔣萬安赴議會進行施政報告並接受議員質詢。（記者田裕華攝）

2025/04/11 15:11

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議會民政委員會上個月赴中國上海考察，不過台北市議員秦慧珠今（11日）曝光，此次合法考察竟遭調查局調查。台北市長蔣萬安也證實此消息，他並認為可能讓外界產生是不是要造成寒蟬效應的疑慮。

蔣萬安今赴議會接續施政報告及答詢，秦慧珠指出，3月25日至29日民政委員會6位議員、20多位市府官員赴上海考察，此次由原民會、青年局以及公訓處主辦，但28日就有一位調查局人員致電給市府法務局聯絡人，說要詢問此次考察行程、會見名單等；因考察由市府原民會主辦，法務局也無法回答。

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秦慧珠說，到了3月31日，考察結束後首個工作日，調查局人員又跑到市府政風處，且沒有出示證件，憑一張名片就要問此次考察是否有會見報給中央以外的人；到了4月1日，調查局人員又要約談青年局，甚至還有議員也被打電話約談。

秦慧珠批評，3月28日考察團都還沒回來，調查局就好像認定已經違法，任何的調查行動可以這樣只憑一張名片，跑到政風室指名要人報告？她認為調查局這樣的行動已經越權，無法為人所接受。她並詢問蔣萬安，如果照這個標準，蔣萬安赴上海雙城論壇回來也要被約談？

蔣萬安表示，議會考察行之有年，且任何考察都有向中央陸委會報備行程；這次確實調查員有來政風處、法務局、青年局等單位詢問，而過去也沒有像這次一樣，調查局直接來問市府單位的狀況，這也容易讓外界產生，是不是想要造成寒蟬效應的疑慮。

蔣萬安強調，任何行程都有跟中央核備過，依照規定、程序進行。

秦慧珠也要求，考察團沒有犯罪違規，憑什麼調查局可以拿一張名片來點名報告，市府應該要強烈譴責抗議。

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