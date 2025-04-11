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    小微回中國老家一動作露餡！「當歸」3中配只剩亞亞詭異靜悄悄

    「台灣省夫婦三個孩子」IP已經從台灣改回中國貴州。（擷取自抖音）

    「台灣省夫婦三個孩子」IP已經從台灣改回中國貴州。（擷取自抖音）

    2025/04/11 18:42

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中配亞亞、恩綺、小微在社群平台抖音發表涉鼓吹武統言論，被移民署取消居留許可。網友發現恩綺已經更改抖音帳號名稱，又有網友發現小微持續使用抖音App，IP位址已從台灣變成中國，兩人都已正常回歸中國活動。唯有最早離開台灣的亞亞至今音訊全無。

    恩綺上月31日回中國，馬上在抖音發布新影片報平安，網友昨天發現，她已經將抖音名稱改為「恩綺（冥王大維手工藝品店）」，個人簡介一欄還強調「不談政治謝謝」。

    最後離台的中配小微，儘管回到中國後無聲無息，最後一部在抖音發布的影片也停留在3月28日。但有人發現，她的抖音帳號「台灣省夫婦三個孩子」IP已經從台灣改回中國貴州，且有持續在按讚觀看其他抖音帳號發布的影片。

    然而，最早離開的亞亞至今音訊全無，至今抖音帳號「亞亞在台灣」IP仍顯示為台灣。亞亞離開台灣，在中國機場被接走後，不斷有陰謀論傳出。先是不少中國網友認為她的隨行人員不單純，懷疑她是特務；又有網友發現她在中國機場時被拍到的耳朵輪廓與在台灣時不同，懷疑她遭到「掉包」。

    亞亞回中國後唯一一次已知與外界聯繫的紀錄，只有傳訊息給同為網紅的「心靈捕手劉老狗」。但內容太過官腔，反而加深中網友認為她已經「被消失」的質疑。

    亞亞的IP仍在台灣。（擷取自抖音）

    亞亞的IP仍在台灣。（擷取自抖音）

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