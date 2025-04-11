民主倒退警訊！ 台大生協助收傅崐萁罷免連署竟遭疑「大學教授」羞辱

台灣青年民主協會、台大黃姓同學今在民進黨立委黃捷、范雲、張雅琳等人陪同下舉行記者會，指她在臉書發文，表達願意協助收集罷免國民黨立委傅崐萁的二階連署書，卻遭到某大學教授等人言語羞辱與人身攻擊，甚至還有人打電話到學校辦公室抗議，意圖打壓公民個人言論自由，這更是台灣民主倒退的警訊。（青民協提供）

2025/04/11 14:47

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣青年民主協會、台大黃姓同學今在民進黨立委黃捷、范雲、張雅琳等人陪同下舉行記者會，表示自己在臉書發文表達願意協助收集罷免國民黨立委傅崐萁的二階連署書，卻遭到某大學教授等人言語羞辱與人身攻擊，甚至還有人打電話到學校辦公室抗議，意圖打壓公民個人言論自由，這更是台灣民主倒退的警訊。

黃同學日前在校園臉書社團上發文，表示願意協助收集罷免傅崐萁的連署書。該貼文引發部分網友激烈回應，其中一位疑為成功大學教授的網友，以「綠蟾蜍～滾啦！」等語對黃進行人身攻擊，並質疑其台大學生身份，要求公開個資。而黃所屬系所辦公室也在同日接獲3通抗議電話，對其參與公民行動表示不滿。

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對此，黃同學遺憾表示，民主時代仍目睹校方與教師打壓個別學生，這是台灣民主倒退的警訊。她強調，自己並非民進黨公職、也沒有收受民進黨任何利益。她去連署，純粹就是認為傅崐萁不適任立委，其作為損害了這塊土地上所有人的權益，而作為花蓮選民，就必須親自拉下這個不適任的政治人物。

青民協理事長楊姿潁強調：「政治不進入校園」這句話，絕不能被斷章取義、成為打壓學生言論自由的藉口。今天學生自主關心公共事務，在校園社群中表達意見，甚至自發性收取連署，行使的是身為公民的基本權利，這不是哪個政黨「進入」校園，這樣的行動，是自由社會中應當受尊重與保障的。

楊姿潁說，遺憾的是，在黃同學事件中，看到的是學生受到來自社會與教育體系的雙重壓力：一方面是來自外界、甚至具教育職位者的公開羞辱與人身攻擊；另一方面，學生的系所辦公室甚至接到多通抗議電話，這樣的情況已嚴重干擾學生的學習與生活，也超出合理公共討論的範疇，形同打壓。

黃捷強調，今天站出來聲援學妹，除了是希望社會可以共同正視學生自主參與公民活動的權利，也希望各界能給學生自由的空間，因為當有學生願意站出來參與公民活動，鼓勵都來不及，為何還會進行打壓。

范雲表示，在如今的民主時代，學生當然可以自主表達政治意見，希望學生們不要因為此次事件就不敢對政治發言。

張雅琳說，類此案例不只一件，陸續有學校會檢查學生攤位上有無不恰當的宣傳文宣等，這對她來說非常荒謬，因為「教育基本法」第6條規定的中立原則，是指學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動，這是要規範學校行政中立，學生和老師要表達想法與立場都是可以的，學校不能用各種行政力量進行干涉。

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