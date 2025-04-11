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    6女將集結罷免除共 「漂亮戰隊」超吸睛

    台北市議員顏若芳、林顏鳳將邀立委及阿美一起舉辦「罷免除共・集結護國」大罷免集會，海報呈現宛如「美麗戰隊」，相當吸睛。（取自顏若芳臉書）

    台北市議員顏若芳、林顏鳳將邀立委及阿美一起舉辦「罷免除共・集結護國」大罷免集會，海報呈現宛如「美麗戰隊」，相當吸睛。（取自顏若芳臉書）

    2025/04/11 14:42

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨聲援罷免團體，基層民代陸續安排行動連署站，民進黨台北市議員顏若芳表示，各地陸續續傳出罷免團體被國民黨打壓、抹黑，因此她與市議員林延鳳共同主辦「罷免除共・集結護國」大罷免集會，希望以更雄厚的公民力量來震撼立法院，宣講海報一在臉書公開，讓人眼睛一亮，宣講陣容各個顏值擔當，被形容是「漂亮戰隊」。

    顏若芳說，大罷免連署如火如荼進行中，各地都傳出罷免團體被藍營打壓、抹黑的消息，可見藍白就算怕了，也要撐著厚如城牆的臉皮、死不認錯；因此她與林延鳳共同主辦「罷免除共・集結護國」的大罷免集會，希望以更雄厚的公民力量來震撼立法院，讓藍白、讓中國知道，在這片土地上，台灣人民才是老大。

    「罷免除共・集結護國」將於15日晚上7點到8點在中山區吉林路的新壽公園登場，顏若芳說，除了邀請在第一線力抗藍白的立委林楚茵、吳沛憶、郭昱晴外，還有「山除薇害—罷免王鴻薇」團隊的阿美，大家要一起下架不適格的紅色舔共立委，6女將的海報相當吸睛，各個都是顏值擔當的「漂亮戰隊」。

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