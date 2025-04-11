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    人民是頭家台北4/13宣講 北市黨部動員挺國家正常化

    民進黨台北市黨部主委張茂楠受訪表示，人民是頭講宣講週日台北登場，黨公職人員全力動員，要讓民眾知道執政團隊面臨的困境，最重要的是國家要正常化。 （記者何玉華攝）

    民進黨台北市黨部主委張茂楠受訪表示，人民是頭講宣講週日台北登場，黨公職人員全力動員，要讓民眾知道執政團隊面臨的困境，最重要的是國家要正常化。 （記者何玉華攝）

    2025/04/11 14:07

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市黨部聲援罷免團體，陸續安排行動連署站，今早（11日）到松山區福德市場設站，對於民進黨「人民是頭家」宣講台北場，13日下午將在北平東路封街登場，民進黨台北市黨部主委張茂楠表示，黨公職人員全力動員，要讓民眾知道執政團隊面臨的困境，在野黨亂刪預算，造成行政體系動彈不得，最重要的是國家要正常化。

    張茂楠表示，黨公職會協助動員民眾到場，地方民代都有責任額，立委要300人、議員200人、里長20人、各區主任100人，預估會有3000到5000人，現場將安排2500到3500張椅子。

    張茂楠表示，由於場地有限，兩側有人行道，到場民眾應該會外溢；透過宣講，是用正向的力量向人民訴說、報告，不是批鬥，是要讓民眾了解執政的困境，在於不適任的立委亂刪、亂凍預算，造成行政體系動彈不得；最重要的是要讓國家正常化，不得已的情況下，訴諸人民，以宣講表達爭取民眾支持。

    週日的宣講將由行政院長卓榮泰率執政團隊說明應對關稅政策，但卓榮泰的出席引發在野黨批評；張茂楠說，卓榮泰平日利用上班公務時間解決關稅困境，行政院也指派副院長鄭麗君與美方談判、協調調溝通，這與宣講並不違背，宣講是告訴國人政府所遇到真正困境，預算不給，國家可能面臨民生安全等問題，如國防預算被凍結，共軍三天兩頭擾台，無所不用其極的軍事恫嚇，我們要任由宰割嗎?當然不是。

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