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    國民黨稱「共赴國難」卻提離島建設條例 吳崢轟：赴的是哪一國？

    民進黨發言人吳崢表示，國民黨聲稱要共赴國難，但「赴的是哪一國？」他也要求國民黨立委撤案，「不要為了幫中國洗產地害到台灣」。（資料照）

    民進黨發言人吳崢表示，國民黨聲稱要共赴國難，但「赴的是哪一國？」他也要求國民黨立委撤案，「不要為了幫中國洗產地害到台灣」。（資料照）

    2025/04/11 14:06

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕政府全力因應美國對等關稅之際，國民黨提「離島建設條例」修正草案，引發民進黨不滿，要求撤案。民進黨發言人吳崢表示，國民黨聲稱要共赴國難，但「赴的是哪一國？」他也要求國民黨立委撤案，「不要為了幫中國洗產地害到台灣」。

    吳崢今日在臉書PO文「國民黨喊共赴國難，赴的是哪一國？」。吳崢說，昨天他已經和大家報告，立委陳玉珍在立法院提案的「離島建設條例」，將鬆綁法規讓中國廠商、勞工、貨品可以不受監管長驅直入台灣，如果本來「Made in China」的產品進入台灣，轉一輪貼上「Made in Taiwan」的牌再出口到美國，這就是洗產地，不只可能引來美國的關稅制裁，也會傷害 「MIT」在國際上好不容易累積的信用與形象。

    吳崢說，國民黨近期針對關稅提出好多建議，要開放中客、要大撒幣普發現金、要開美國商品採購會。當台灣面對挑戰，大家一起集思廣益都好，但眼下最重要的是對症下藥！看清楚美方關注的重點，把力氣花在刀口上。當美國一再公開示警「洗產地」的嚴重，國民黨如果還在立院通過這部幫中國開後門的法案，不只沒有幫上忙，還會害了台灣！

    最後，他強調，要請各地的選民幫忙，「請陳玉珍、陳雪生、李彥秀、張智倫、林德福、廖先翔、萬美玲、魯明哲、徐欣瑩、林思銘、邱鎮軍、丁學忠、高金素梅、盧憲一、許宇甄、林倩綺、吳宗憲，以上委員撤案！不要為了幫中國洗產地害到台灣！」

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