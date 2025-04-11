國際醫檢師節前夕 立委支持修法讓醫事人員勞動獲保障

台灣醫療工會聯合會11日舉行「醫事人力要增加，設置標準要修法」記者會，呼籲立院及衛福部盡快修法，將醫事人員人力配置合理化。（記者劉信德攝）

2025/04/11 13:14

〔記者蘇永耀／台北報導〕4月15日為國際醫檢師節，台灣醫事檢驗產業工會、台灣呼吸治療產業工會、台灣醫療工會聯合會今天在立法院舉行記者會，呼籲衛福部盡快修訂「醫療機構設置標準」，保障醫事人員權益及病患安全。包括民進黨立委林月琴及民眾黨立委陳昭姿也到場表達支持。

台灣醫事檢驗產業工會常務理事徐宏杰表示，現行「醫療機構設置標準」僅以病房數作為人力配置計算的基準，導致醫檢師真實的人力需求被嚴重低估。然而這項攸關醫事檢驗人員權益的規定已超過10年未修改。而目前超過6成的醫檢師每天經手超過100位病患的檢體，抽血的醫檢師每天要抽200位病患的血。忙完臨床事務，還要處理一堆行政工作，導致職場環境惡化，人員不斷流失，留下的人只能加班。

請繼續往下閱讀...

徐說，當醫檢師血汗過勞，影響的是臨床報告品質及時效性，危害病人安全。

徐宏杰主張，醫檢師的人力配置標準，應以檢驗處方箋推算醫院聘僱醫檢師人數，以50張處方箋為單位，增聘1位醫檢師，並比照藥師人力配置的強制措施，若醫檢師執行的檢驗超過50張，健保局得不給付醫院相關的檢驗費用。

台灣呼吸治療產業會工會理事長朱修儁也說，現行醫療機構設置標準，僅規範各醫院要在加護病房、亞急性及慢性呼吸照護病房中，配置呼吸治療師，卻忽略一般急性病房與急診對呼吸治療工作的需求。應明文一般急性病房與急診也應設置呼吸治療師，改善人力短缺問題。

陳昭姿表示，她支持工會提出的2項訴求，也呼籲衛福部啟動醫療機構設置標準的檢討程序，納入醫事人員的聲音。

林月琴說，醫事人員過勞、血汗不只是人力調度的問題，更是病人安全與醫療品質的根本問題。若台灣繼續以落後數十年的標準運行醫療制度，最終受害的將是整個社會。現在是時候修法，讓醫事人員的專業與勞動獲得合理的保障，也讓病患得到應有的照護品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法