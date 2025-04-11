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    蔡正元稱「賴清德叫人拖走陳情媽媽」 事實查核中心：扭曲捏造訊息

    查核中心表示，網傳說法與真實狀況不符，因此為「錯誤」訊息。（擷取自TFC台灣事實查核中心）

    查核中心表示，網傳說法與真實狀況不符，因此為「錯誤」訊息。（擷取自TFC台灣事實查核中心）

    2025/04/11 13:30

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委蔡正元在臉書發文指一位媽媽當面對著總統賴清德喊「我生孩子不是給你打仗用的」，賴總統立刻叫人把她拖走。事實查核中心今日指出此為「扭曲捏造的訊息」。

    前立委蔡正元於3月30日在臉書PO文，指一位媽媽當面對著總統賴清德喊「我生孩子不是給你打仗用的」，賴總統立刻叫人把她拖走。該貼文有超過1.8萬按讚、600次以上分享。另又流傳一張跪在地上舉起「我生孩子不是給你打仗用的」的白布條，傳言文字以#標註「賴清德下令拖走陳情婦」。

    總統府發言人郭雅慧當天晚間便表示此言論全然無中生有，實屬惡意造謠。

    TFC台灣事實查核中心今日PO文表示，蔡正元所指事件，應是中彈身亡的空軍中士蔡學良之母尤瑞敏，3月22日至賴清德於台東的活動現場陳情，遭警方驅離。

    查核中心向尤瑞敏求證，其當天的訴求是希望總統重視軍中安全和管理問題，並沒有向賴清德喊話：「我生孩子不是給你打仗用的」。查核中心另向台東分局求證，該單位也說，當天的驅離抗議民眾並非總統下令，而是一般維安程序。

    網傳說法與真實狀況不符，因此為「錯誤」訊息。

    前立委蔡正元3月30日在臉書PO文指一位媽媽當面對著總統賴清德喊「我生孩子不是給你打仗用的」，賴總統立刻叫人把她拖走。該貼文有超過1.8萬按讚、600次以上分享。（取自蔡正元臉書）

    前立委蔡正元3月30日在臉書PO文指一位媽媽當面對著總統賴清德喊「我生孩子不是給你打仗用的」，賴總統立刻叫人把她拖走。該貼文有超過1.8萬按讚、600次以上分享。（取自蔡正元臉書）

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