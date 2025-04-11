挾人數優勢 藍白聯手否決警消年改覆議案

立法院院會今針對行政院所提「警察人員人事條例覆議案」進行記名表決。國民黨、民眾黨立委再度聯手，挾人數優勢以62票對民進黨立委50票，否決覆議案。（記者塗建榮攝）

2025/04/11 12:53

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今針對行政院所提「警察人員人事條例覆議案」進行記名表決。國民黨、民眾黨立委再度聯手，挾人數優勢以62票對民進黨立委50票，否決覆議案。而這也是行政院於本屆立院繼「國會擴權法案」、憲訴法、選罷法、財劃法及今年度中央政府總預算案等覆議案被否決後，第6次闖關失敗。

目前國會各政黨比例，國民黨團加上無黨籍立委陳超明、高金素梅等泛藍陣營共54席、民進黨團51席、民眾黨團8席。會議主席、立法院長韓國瑜於開票前宣布，今日領票112位、未領票1位，共計113位。

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最終投票結果，藍白共62席「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，至於綠營50席則支持「反對維持本院原決議，即贊成覆議案」，因此覆議案遭否決，闖關失敗。至於民進黨團總召柯建銘則未現身投票。

立法院會1月三讀通過警察人員人事條例修正案，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%。

對此，行政院認為有5大窒礙難行理由，包括：大幅增加政府財政歲出，未依法徵詢行政院意見，並指明彌補資金來源。破壞退休撫卹制度公平性，違反平等原則及世代正義。衝擊退撫基金財務，影響現職及退休人員權益。影響機關人事遷調及勤（業）務推動。納入移民與空勤人員，卻漏未配合修正相關規定。

立法院院會11日處理「警察人員人事條例」覆議案，進行全院投票表決。（記者謝君麟攝）

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