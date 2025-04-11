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    罷免葉元之啟動造冊 板橋大刪元：將以簡訊通知連署書填寫有誤者

    目標罷免藍委葉元之的民團「板橋大刪元」今（11）日公告指出，團隊即起開始進行造冊作業，若連署資料填寫有誤，將以簡訊通知連署人本人。（資料照）

    目標罷免藍委葉元之的民團「板橋大刪元」今（11）日公告指出，團隊即起開始進行造冊作業，若連署資料填寫有誤，將以簡訊通知連署人本人。（資料照）

    2025/04/11 12:45

    〔記者黃子暘／新北報導〕全國大罷免潮，罷免國民黨籍立委案均在力拚第二階連署收件，目標罷免藍委葉元之的民團「板橋大刪元」今（11）日公告指出，團隊即起開始進行造冊作業，若連署資料填寫有誤，將以簡訊通知連署人本人，懇請收到簡訊的連署人儘速於4月25日前重新填寫連署書。

    大刪元表示，即起展開造冊作業，若發現連署資料填寫有誤，近日將會以簡訊通知連署人本人來重新填寫，懇請收到簡訊的連署人於4月25日前盡快回來重新填寫連署書，也請連署人這2天多留意手機簡訊，收到簡訊時也切勿驚慌，依照訊息內容儘早前往連署站重新填寫即可。

    罷葉案自3月8日起開跑第二階連署收件，依規60天內要收集至少2萬3313份，但考量造冊、檢查等作業時間，大刪元希望40天內收集安全目標4萬份，並成立收件總部、雙北大罷共享辦公室（此點代收全國35區藍委罷免案連署書）等17個固定收件站力拚；大刪元已收集2萬1021份連署書，為安全目標進度52.5%。

    此外，大刪元4月12日邀請民進黨籍立委王義川陪伴前往樹林區博愛市場掃街收連署書，4月13日將在板橋區永豐公園舉辦公民肥皂箱活動，邀請綠委沈伯洋、知名演員楊烈、前罷團「珍礙金門」發言人許祐嘉宣講。

    罷葉案第三階段「投票」估算最少需要5萬8281張同意票方為通過罷免。

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