藍喊開放中客、普發1萬迎關稅戰 民進黨：唸經對台灣幫助不大

民進黨中央黨部今召開「因應關稅走對的路！國民黨別幫中國洗產地！」記者會，由立委林楚茵（右）、發言人吳崢（左）出席。（圖由民進黨提供）

2025/04/11 12:57

〔記者陳政宇／台北報導〕因應美國對等關稅衝擊，國民黨主席朱立倫昨召集藍營縣市長會商，並提出開放中客來台、普發1萬元現金等對策。對此，民進黨今（11）日直指，國民黨不管面對什麼問題，只會跳針談3件事，包括要中資、開放中客、九二共識，已當作阿彌陀佛唸經一樣，不管發生什麼事就重新念一輪，對台灣當前幫助不大。

民進黨中央黨部今召開「因應關稅走對的路！國民黨別幫中國洗產地！」記者會，由立委林楚茵、發言人吳崢出席。

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林楚茵表示，國民黨立委陳玉珍及陳雪生等人所推動「離島建設條例增訂第十八條之一條文草案」提案，辯解是為了要讓離島的產業、服務量能提升；但該草案清楚載明，「為便利大陸地區人民、法人、團體、機構、資金、物品、勞務或服務，進出離島自由貿易示範區，並適度鬆綁相關規定」，根本就是在幫中國開後門、洗產地。

林楚茵提醒，當全球在面對川普所提出「對等關稅」時，國民黨隱藏著更大的一盤棋局，是將法案連署完成，去年10月送進立法院，11月在立院經濟委員會已完成詢答，此刻正埋伏在立法院中，再對照國民黨過去1年中，多少次被國民黨以逕付二讀抽出表決的議事劣跡，這種重大關鍵法案，可能就在1分鐘的表決中就「被通過」。

吳崢則表示，現在各國都處於90天關稅緩衝期，當前的重點絕對是展現排除貿易障礙的具體行動，根據美國政府的公開態度，若緩衝期間沒有積極作為，恐將迎來更嚴重的高關稅，如同中國正面臨超過125％關稅一樣。

對於國民黨所提對策，吳崢指出，國民黨不管面對什麼問題，只會跳針3件事，一是要中資，二是開放中客，三是九二共識，國民黨已經把這些當成阿彌陀佛念經，不管發生什麼事就重新念一輪，但這對台灣當前幫助不大。吳提醒，與其講一些遠在天邊的事，不如先把恐讓美方視為洗產地後門的「離島建設條例修正草案」撤案，才是對台灣真正有用的做法。

吳崢也提到，國民黨大砍總預算，還告訴民眾「台灣很窮、不能編這麼多總預算」，卻提出普發1萬元的撒幣政策，接著又嫌政院880億元方案太少、要求編列2千億元，國民黨邏輯自我矛盾、前後不一，不做功課、不講道理、一味撒幣並非台灣人民所需要。

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