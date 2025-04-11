大罷免綠營南市黨部連署逾千份 前5名出爐、高虹安超越李彥秀

大罷免連署熱潮持續，民進黨台南市黨部結合志工團體做最後衝刺，今天公布目前連署前5名。（記者王姝琇攝）

2025/04/11 12:31

〔記者王姝琇／台南報導〕大罷免連署熱潮持續，民進黨台南市黨部結合志工團體做最後衝刺。市黨部執行長谷暮．哈就表示，單就市黨部二階連署已逾千份，目前連署前5名依序為新竹市鄭正鈐、台中市黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋與台北市李彥秀。另連署罷免高虹安份數已超過李彥秀。

谷暮．哈就表示，目前尚未結合全部黨公職連署書數量，單就市黨部連署已經逾千份，不少民眾簽署立委罷免之外，也指名要連署罷免高虹安，份數甚至超過李彥秀。

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谷暮．哈就說，這次台南人加入全國連署，不僅展現與公民團體站在一起的意志，更重要的是，黨公職服務處除了成立連署站外，也一起投入草根宣講，向民眾報告近期國會惡修法案、惡刪總預算、弱化國家安全等背棄人民的惡例，充分表現人民頭家最大，莫忘從政初衷的基本態度。

目前雖有部分選區罷免團體表示連署書突破二階門檻，但仍需極力衝刺宣傳，目標是將連署書收集份數持續提高到安全門檻，不少民眾都希望能夠盡快在二階連署開始後40日內收集連署書，並寄送給罷免團體，以利後續作業。

谷暮．哈就說，這個月以來，市黨部在各觀光區域設攤，人力全部出動，不僅在街頭巷尾宣傳，更協助民眾撰寫連署書，在社群網站上串連資訊，讓更多人知道各地連署點，但仍需人手協助。

谷暮．哈就強調，接下來仍會持續在觀光客較多的地方進行連署設攤，已規劃本週與下週六、日，持續在淺草多功能中心前、國華街與安平旅遊資訊中心前設攤，也有志工小蜜蜂到府定點連署，希望能夠為全國大罷免，結合民間團體社會力，持續努力。

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