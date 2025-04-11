藍白人數優勢確認3/25議事錄 綠委陳培瑜：未來藍白就能胡亂通過法案

立法院院會3月25日通過國民黨所提兩公投案，11日院會確定議事錄，民進黨團在議場舉牌抗議非法表決、會議無效。（記者塗建榮攝）

2025/04/11 13:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會3月25日通過國民黨所提兩公投案，今日院會確定議事錄，民進黨團在議場舉牌抗議非法表決、會議無效，更指立法院長韓國瑜是「民主殺手」，但最後仍在藍白人數優勢下表決通過，確認會議議事錄。對此民進黨立委陳培瑜表示，此例一開，未來藍白就能在任何時間與地點開會、胡亂通過任何法案。

立法院會3月25日處理國民黨團提出「反廢死、反戒嚴」兩公投案，民進黨立委以未處理新黨副祕書長游智彬進議場直播爭議為由占領主席台到晚間6點，隨後，國民黨團奪回主席台，立法院長韓國瑜宣佈依立法院議事規則22條開始開會，在0人反對之下，兩投案逕付二讀。

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今天韓國瑜在院會確認3月25日會議議事錄，民進黨團在議場地上貼大字報「非法會議無效，反對違法表決」，對確認會議議事錄提出異議，並進行表決，表決結果贊成60票、反對50票，韓國瑜宣佈確認議事錄。

陳培瑜在臉書PO文表示，嚴厲譴責！藍白強行通過3月25日非法會議的議事錄，3月25日院會表定下午6點結束，但藍白卻在主席沒有宣布延長開會的情況下，在晚上7點多逕自召開非法會議，進行違法表決，強行通過2項違憲的公投提案。

陳培瑜直言，此例一開，未來藍白就能在任何時間與地點開會、胡亂通過任何法案。所以民進黨團持續表達抗議，以維持憲政體制，很遺憾，今天藍白還是在人數優勢下，強行通過議事錄的確認，這絕對不是民主法治國家的國會該有的狀況。

立法院院會3月25日通過國民黨所提兩公投案，11日院會表決確定議事錄後立法院長韓國瑜宣讀。（記者塗建榮攝）

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