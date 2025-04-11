警消年改覆議案今表決 吳思瑤籲藍委「怕罷免就應支持年改」

立法院院會今針對行政院所提「警察人員人事條例覆議案」進行記名投票。（記者謝君臨攝）

2025/04/11 12:10

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今針對行政院所提「警察人員人事條例覆議案」進行記名投票。稍早三黨團代表已結束發言，民眾黨立委張啓楷表示，民眾黨做的二次大型民調顯示，有7成民眾支持提高警消退休金。民進黨立委吳思瑤則批評，藍白立委自上任以來持續大撒幣，怕罷免就應支持覆議案、支持年輕人、支持年金改革。國民黨立委吳宗憲則說，國家千萬不要忘記用生命熱愛國家的警消們。

立法院會1月三讀通過警察人員人事條例修正案，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%。行政院認為有衝擊退撫基金財務等5大窒礙難行之處，提出覆議案，這也是行政院於本屆立院提出的第6次覆議案。

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立法院院會今天進行記名投票表決，在議事人員布置完成圈票處後，在11時15分開始投票。會議主席、立法院長韓國瑜宣告，投票截止時間為下午12時15分，如果全體立委在此時間前投票完畢，就會提前開票。

稍早全院委員會審查覆議案時，三黨團代表接續發言。張啓楷表示，警消人員守護我們的安全，顧台灣、顧台灣人民，民眾黨曾做過兩次大型民調，清楚顯示絕大多數民眾都贊成不要繼續大砍警消退休年金，且要適度提高，這是「台灣共識」，但民進黨沒把警消辛勞放在心裡，選擇繼續和民意對撞，霸凌警消。

吳思瑤批評，藍白當家國會反改革、反進步，不公不義回來了、世代不正義回來了，這才是「台灣共識」，怕罷免就支持覆議案、支持年輕人、支持年金改革，國難不是國民黨一直在炒作的川普關稅衝擊，是在野黨不忠誠要搞垮國家。她也提到，藍白立委上任後把國庫當提款機，並癱瘓憲法法庭。

吳思瑤也說，遺憾今日行政院無法來報告，也沒機會上台備詢直球對決，她向國人報告新法窒礙難行的重點，並高喊「違憲」3次，強調該法案大幅支出政府財政，違反憲法權力分立原則、平等原則，也會加速讓警消退休，造成警力中空。且大法官已揭示，年改沒有違反信賴保護原則，是合憲的。

吳宗憲說，大法官確實在釋字有提到「信賴保護」，但和吳思瑤解讀有差距。大法官是說，信賴保護原則會因公益需求而限縮，若國家財政有危難，相信所有國人都願意共體時艱，但現今國家拿了史上最高總預算、超收稅額，在沒有公益需求的情況下，卻拿釋字出來，是誤解大法官解釋。

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