立法院會今確認兩公投會議議事錄 沈伯洋列國民黨親中行徑

立法院院會3月25日通過國民黨所提兩公投案，11日院會確定議事錄，民進黨團在議場舉牌抗議非法表決、會議無效。（記者塗建榮攝）

2025/04/11 12:25

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會3月25日通過國民黨所提兩公投案，今日院會確定議事錄，民進黨團在議場舉牌抗議非法表決、會議無效，更指立法院長韓國瑜是「民主殺手」，但最後在仍藍白人數優勢下表決通過，確認會議議事錄。對此民進黨立委沈伯洋表示，國安法案再一次被藍白聯手擋下，2025過年後國民黨高喊「民生優先」至今，國民黨持續封殺國安法案、推違法公投、創造違法會議、重啟反年改、確認癱瘓政府的財劃法與總預算、高調擁抱中國觀光與市場、挺武統台灣言論、準備續推中國洗產地法案。

沈伯洋在臉書PO文表示，他的國安法案「又又又又又又又又被藍白聯手擋了，目前為止被擋30次+16次，在民進黨團的抗議聲中，韓國瑜正式宣布，違法會議有效、賣國公投逕付二讀。國民黨立委剛剛還鼓掌，為民主殺手致敬，看來，年金改革終究會被吞噬殆盡。」

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沈伯洋指出，從2025過年後國民黨高喊「民生優先」至今，他們到底幹了什麼？國民黨持續封殺國安法案、推違法公投、創造違法會議、重啟反年改、確認癱瘓政府的財劃法與總預算、高調擁抱中國觀光與市場、挺武統台灣言論、準備續推中國洗產地法案。

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