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    賴清德關稅戰表態「脫中入北」盧秀燕：搞得大家「暈頭轉向」

    盧秀燕質疑「脫中入北」政策，北向是要去哪裡，原本南向的企業是要被政府拋棄嗎？要求中央說清楚。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕質疑「脫中入北」政策，北向是要去哪裡，原本南向的企業是要被政府拋棄嗎？要求中央說清楚。（記者蔡淑媛攝）

    2025/04/11 11:38

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕美國總統川普昨天宣佈各國對等關稅措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，而賴清德總統也表示未來投資要「脫中入北」，對此，台中市盧秀燕今天在議會回應議員問及此事說，中央政府過去不希望投資「西進」，鼓勵「南向」，現在又喊「北向」，搞得大家「暈頭轉向」，質疑北向是要去哪裡，原本南向的企業是要被政府拋棄嗎？要求中央說清楚。

    盧秀燕今天答詢時表示，當初政府不希望（企業投資）西進，鼓勵南向，現在又說要北向，「政府搞得大家暈頭轉向」，她疑問「中央喊北向是北向去哪裡？去南向的怎麼辦？」

    盧秀燕說，她也看到網路KUSO指南向企業被政府拋棄，叫大家北向，她建議，中央政府要出來講清楚，「現在要去北向，政府的協助方向與細節」，「產業界說北向是指美國」，但目前美國高關稅，因此產業有很多疑問。

    盧秀燕又說，政府之前要大家去南向，現在要去北向，「那美國算嗎？」是否有補貼政策，對南向是否撒手不管？建議中央政府說明。

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