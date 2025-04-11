未放棄中國籍被解除議員公職 史雪燕提行政訴訟抗罰並求償100萬

南投縣前縣議員史雪燕（中）提出行政訴訟，並求償100萬元。（記者張文川攝）

2025/04/11 11:18

〔記者張文川／台北報導〕中國籍、已取得台灣身分證的前南投縣議員史雪燕，2022年卸任後，2024年12月被內政部解職，她今日向台北高等行政法院提起行政訴訟，訴請撤銷處分，並附帶民事求償，向陸委會主委邱垂正、內政部部長劉世芳、行政院訴願委員會主委沈淑妃、及承辦委員請求連帶賠償100萬元。

去年12月2日，內政部致函南投縣議會，援引「國籍法」解除史雪燕的議員公職。史雪燕提起行政訴願，行政院訴願會本月3日駁回其訴願。

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史雪燕今向北高行提起行政訴訟，並先在台北地院召開記者會，由4名中籍配偶陪伴到場，於現場舉「我們不是次等公民」、「剝奪陸配參政權」、「陸配已經是台灣人」、「台灣版亞細亞孤兒」、「「法律不溯既往」等標語口號。

史雪燕指出，中國配偶在台取得身分證後，仍被政府視為外國人，必須放棄所謂「中國國籍」才能參政，但海峽兩岸並沒有任何合法管道可取得放棄國籍證明，導致中配民選公職被強制解職。

委任律師李震華指出，內政部只以一紙公函，要求南投縣議會確認史雪燕是否完成「放棄中共國籍」並提供證明，隨後就跳過南投縣政府，逕行處分「解除議員職務」，並未曾發函催請南投縣政府依法解除史雪燕職務，亦未正式通知史雪燕本人，更未給予史雪燕任何陳述意見的機會，不但違反行政正當法律程序，更逾越內政部的法定處分權限。

史雪燕強調，台灣目前約有38萬名中配，如果政府將「大陸地區人民」視同「外國人」，卻又無任何配套途徑，讓中配合法放棄原籍以參與公職，形同直接剝奪了所有中配的參政權，以及擔任公職的可能性。

史雪燕說，她是經合法選舉產生的民選議員，卻被要求完成根本辦不到的放棄國籍程序，「大陸方面不可能讓我們放棄所謂的中共國籍，台灣也沒提出解決辦法，我們只能在『人球』困境中進退兩難，成為夾在兩岸政治角力中的犧牲品」。

史雪燕說，如今的處境不只是她一個人的問題，而是所有中配都得面對的無解僵局，像人球被拋來拋去，猶如台灣版的「亞細亞孤兒」，無處安身，希望政府能本於憲法精神與兩岸人民關係條例，儘速開闢明確、合法的途徑，落實民有、民治、民享的民主價值。

李震華解釋，由於史雪燕認為陸委會主委、內政部長等政府首長不只有疏失，還有故意違法行政的可能，因此在行政訴訟中，提出附帶民事求償100萬元。

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