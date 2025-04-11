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    二階連署倒數 中市議員化身「小蜜蜂」展開巷戰鼓勵連署

    二階連署倒數計時，中市議員化身「小蜜蜂」展開巷戰鼓勵連署。（圖：江肇國提供）

    二階連署倒數計時，中市議員化身「小蜜蜂」展開巷戰鼓勵連署。（圖：江肇國提供）

    2025/04/11 11:14

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免二階倒數計時，為助攻罷團二階連署過關，台中市議員江肇國化身「連署小蜜蜂」，啟動巷戰，逐門逐戶拜訪民眾宣傳罷免不適任立委重要性，也積極鼓勵民眾填罷免連署書，江肇國指出，罷免第二階段連署僅剩兩週時間，呼籲尚未寫連署書的民眾把握最後時間，讓罷免台中第六選區國民黨立委羅廷瑋進入三階投票，以利不適任立委離開國會。

    江肇國近來頭戴蜜蜂頭飾、身披寫著「連署找我」的值星帶，帶領團隊在中西東南區的巷弄「行腳」，逐門逐戶敲門拜訪民眾，發放詳列羅廷瑋的不當行為與罷免理由的「罷免羅廷瑋」文宣，也拜託民眾填寫罷免連署單，獲得不少人迴響。

    江肇國指出，羅廷瑋身為立法委員，不但在國會動手施暴，更涉嫌耍官威、濫用職權，早已失去作為民意代表的資格，嚴重傷害民主價值與台中人的尊嚴，中西東南區的選民有權選擇不被這樣的人代表市民發聲。

    「連署小蜜蜂」江肇國掃街過程也獲得不少民眾迴響，有人喊話「不要暴力立委、更不要親共立委」，也有人看到他到訪直接說要填連署單。

    江肇國指出，這次行動不只是為了收集連署，更要讓每一位市民清楚了解罷免案的重要性，罷免第二階段連署僅剩兩週時間，呼籲尚未寫連署書的朋友把握最後時間行動連署，他跟團隊也將持續深入鄰里、逐戶拜訪，勢必讓罷免羅廷瑋進入三階投票，讓不適任的立委離開國會，讓市民重新找回被尊重的聲音。

    二階連署倒數計時，中市議員化身「小蜜蜂」展開巷戰鼓勵連署。（圖：江肇國提供）

    二階連署倒數計時，中市議員化身「小蜜蜂」展開巷戰鼓勵連署。（圖：江肇國提供）

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