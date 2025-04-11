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    許芷瑜通緝照同框林秉文、鍾文智 四叉貓酸「人生成就之一」

    四叉貓PO出許芷瑜在調查局外逃通緝犯查詢系統的截圖。（圖擷取自臉書）

    四叉貓PO出許芷瑜在調查局外逃通緝犯查詢系統的截圖。（圖擷取自臉書）

    2025/04/11 12:10

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵結京華城等案，依收賄等罪起訴前台北市長柯文哲等人，柯文哲秘書許芷瑜（綽號橘子）也遭通緝，法務部調查局近日將許芷瑜列入外逃通緝犯查詢系統，消息傳出後引發網路熱議。對此PTT網路紅人四叉貓大酸，許芷瑜在調查局外逃通緝犯查詢系統中，同時跟林秉文、鍾文智、涂誠文並列，「也算是人生成就之一」。

    台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，檢方認為柯文哲涉收受賄賂後交由秘書許芷瑜（綽號橘子）保管，許芷瑜去年8月出國後，檢察官透過許芷瑜友人要求其返台未果，經合法傳喚仍無正當理由不到庭且拘提無著，依法發布通緝。近日法務部調查局則將許芷瑜列入外逃通緝犯查詢系統，並指出可能潛逃地點為日本或澳洲。

    四叉貓PO出調查局外逃通緝犯查詢系統截圖，可以看到許芷瑜與林秉文、鍾文智、涂誠文並列，四叉貓在貼文中大酸「橘子（許芷瑜）同時跟林秉文、鍾文智、涂誠文並列，也算是人生成就之一，杜聰明地下有知的話......」

    連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智因炒作歐聖等5檔台灣存託憑證（TDR）套利4.7億餘元，最高法院依違反證券交易法等罪重判30年5月定讞。鍾男卻於高院合議庭違反程序下，悄悄地不再延長對鍾的電子監控，且未對外公告，直至判刑確定，才發覺鍾男已逃逸。

    媒體稱為「黃金大亨」、「洗錢教父」的睿森銀樓負責人涂誠文，利用揚盛集團建構規模罕見龐大的洗錢、地下匯兌兼賭博王國，洗錢金額高達2476億元、不法所得33億元，台北地檢署去年底將揚盛登記負責人李勁寬、「虛幣女神」張于庭等27人起訴，首腦涂誠文潛逃出境通緝中。

    百億賭王、「PGTalk」負責人林秉文，涉及88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，前年被依幫助詐欺等罪起訴，全案正審理中。林秉文因棄保潛逃遭到通緝。

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