批藍委把離島當中國洗產地特區 黨政人士：恐讓美國懷疑台灣

國民黨立委陳雪生（左）、陳玉珍（右）等人提出「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂設置離島國際醫療特區、自由貿易示範區，引發綠營抨擊為中國「洗產地」。（資料照）

2025/04/11 10:43

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立委陳玉珍等人提出「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂設置離島國際醫療特區、自由貿易示範區。對此，黨政人士今（11日）示警，國民黨立委讓離島成為中國經濟特區，淪中國商品洗產地的跳板，正值各國紛紛與中國劃清界線的關鍵90天，此舉只會讓美國懷疑台灣的決心，盼國民黨以大局為重、主動撤案。

美國關稅新制席捲全球，一名黨政人士向本報表示，美國為對抗中國的不公貿易，除祭出關稅戰，也取消價值低於800美元的小額包裹免稅待遇，甚至要將稅率提高至90%。

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為禁絕中國洗產地，越南表明對美零關稅仍無效，美國直接要越南對洗產地提出對策。包括水產業在內的國內各產業界也紛紛要求政府慎防中國洗產地，同時有立委呼籲財政部調整進口小額包裹2000元以下免稅的政策。

然而，該人士憂心，由國民黨立委陳玉珍提案，徐欣瑩、邱鎮軍、丁學忠、張智倫、林德福、林思銘、萬美玲、魯明哲、李彥秀、廖先翔等人連署的「離島建設條例增訂第十八條之一草案」居然是假自由貿易示範區之名，要讓中國的人民、法人、團體、機構、資金、物品、商品、勞務、服務自由進出離島。

黨政人士提醒，依在野黨過去的粗暴、蠻橫，要強闖三讀不是不可能的事。一旦成真，離島恐淪台灣的化外中國特區，中國商品隨能藉離島當洗產地的跳板。留下如此醒目的破口，台灣要如何取信於人？就在全世界爭先與中國劃清界線的同時，國民黨卻處心積慮要把台灣推向中國，是置全國人民利益於何處？奉勸國民黨立委能以大局為重，也別讓自己淪為仇中的標靶，盡速撤案方能利己福國。

此外，黨政人士也指出，立法院會今將處理「警察人員人事條例」覆議案。明明警、消、公務員適用同個退休法制，國民黨卻在好不容易完成年金改革的8年後，另疊床架屋修正「警察人事條例」，徒增警消人員和公務人員間的嚴重不公；況且，民進黨政府執政9年來，持續提升現職人員的福祉，包括薪資、福利、津貼、保障、保險，這才是對現職警消最有利的做法。

該人士呼籲，在野陣營不要走改革的回頭路，別讓好不容易匡正的世代正義又毀於一旦，請支持行政院對「警察人事條例」提出的覆議案。

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