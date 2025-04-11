提「中客來台、普發現金」因應關稅衝擊 周軒：國民黨沒招了嗎？

國民黨主席朱立倫（中）主持縣市長聯合對策會議，台北市長蔣萬安（左起）、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政與多位縣市首長出席會議。（資料照）

2025/04/11 11:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府掀起全球關稅戰，昨宣布暫緩90天。國民黨智庫董事長、國民黨主席朱立倫昨晚召集藍、白地方首長共商產業因應措施。對此政治工作者周軒表示，會議的結論又是中客來台又是普發現金，國民黨當真沒招了嗎？

周軒在臉書PO文表示，國民黨主席朱立倫昨天晚上找了15個藍白縣市首長開會，當然是為了在最近關稅議題上得分，結果，這場會議的結論長這樣：第一，紓困優先，要求政院將補貼擴大規模到兩千億；第二項，開放國際觀光客一個月免簽證、開放陸客來台觀光，促進地方消費，呼籲還錢於民，每人發放現金一萬元。

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周軒指出，第三項，政府應啟動赴美談判，組成赴美採購團；第四項，國難當頭，執政黨應全力應變，停止政治內耗，籲請總統召開國是會議，邀請朝野政黨領袖、縣市首長、產業代表及學者專家，共商對策。

周軒直言，又是中客來台又是普發現金，國民黨當真沒招了嗎？

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