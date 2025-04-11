高虹安誣告案出庭辯「若抄襲怎敢提告」 陳時奮：自問自答等同自證有罪

新竹市長高虹安涉誣告被判刑，高等法院昨再度開庭，高否認誣告犯行，若她博士論文抄襲，怎麼敢提告旅美教授陳時奮。（記者楊國文攝）

2025/04/11 10:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職中的新竹市長高虹安又要奔波法院了！高虹安誣告旅美學者陳時奮（筆名翁達瑞）一案一審被判刑10個月，而高虹安提出上訴後，高院昨天開第2次準備庭，陳時奮因人在美國準備上課未出庭，由律師代為出席。但他昨天開到媒體新聞標題後，對高虹安在庭上稱「若博論抄襲怎敢提告」，對此，陳時奮稱高虹安是典型自問自答，間接否認抄襲犯行，其實就是直接承認誣告，等同自證有罪。

陳時奮今天在臉書發文提到，高虹安的博士論文涉及抄襲被他揭發，反誣告他妨害名譽，被台北地院一審判刑10個月。北院的判決出來後，兩造都提起上訴。昨天高院開第2次準備庭，但他因要上課不能返台出庭。而昨天各大媒體也報導高虹安出庭新聞。他還沒有看到開庭筆錄，所以無法評論報導的內容，但對有媒體新聞標題：「誣告陳時奮判刑10月 高虹安上訴開庭：若博論抄襲怎敢提告」特別有感，他說，對一般人而言，若博士論文涉及抄襲被揭發，真的不敢對揭發人提告，因為這就是誣告。問題是，高虹安不是一般人，而是慣性說謊者。

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他分析，一般人做錯事，也許會狡辯，但不會否認犯行。慣性說謊者做錯事則會否認犯行，但他們不敢正面否認，只會用「自問自答」的問題間接否認。他舉例：柯文哲洩漏防疫機密，可自問自答間接否認：「我會笨到洩漏隔離地點嗎？」（柯文哲不笨，但壞）或徐巧芯違停還施壓員警，可自問自答間接否認：「我會窮到繳不起900元罰款嗎？」（徐巧芯不窮，但會濫用特權）

高虹安涉及抄襲誣告，也會自問自答間接否認：「若博論抄襲怎敢提告？」陳時奮說，有趣的是，高虹安一再否認涉及博士論文抄襲，但從未如此正面否認：「我的博士論文沒有任何段落抄襲自其他文稿。高虹安不敢正面否認論文抄襲，因為怕被打臉。

他認為，高虹安間接否認抄襲的自問自答，包含兩件事：抄襲與提告。如果兩件事都發生了，高虹安的誣告罪行就無從狡賴。而高虹安有無對他提告？有！高虹安不僅對他提告，而且檢察官已經做出不起訴的處分。而高虹安有無抄襲？有！因為北檢的不起訴書與北院的判決書清楚記載，高虹安的博士論文大量抄襲資策會的專案報告。因為侵犯了資策會的版權，高虹安的博士論文已在網路被下架。

高虹安親自撰寫博士論文，明知涉及抄襲，被揭發後又對他提告。高虹安因誣告在一審被判刑後，在二審又自問自答：「若博論抄襲怎敢提告？」高虹安用自問自答的問題間接否認抄襲犯行，其實就是直接承認誣告，等同自證有罪。

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