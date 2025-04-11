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    小草稱去年政府沒發橘子通緝令 四叉貓PO北檢新聞稿打臉

    台北地檢署偵結京華城案等，依收賄等罪起訴柯文哲等人，法務部調查局近日將柯文哲秘書許芷瑜（橘子）列入外逃通緝犯查詢系統。（圖擷自網路）

    台北地檢署偵結京華城案等，依收賄等罪起訴柯文哲等人，法務部調查局近日將柯文哲秘書許芷瑜（橘子）列入外逃通緝犯查詢系統。（圖擷自網路）

    2025/04/11 10:53

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵結京華城案等，依收賄等罪起訴柯文哲等人，法務部調查局近日將柯文哲秘書許芷瑜（橘子）列入外逃通緝犯查詢系統，消息傳出後引發網路熱議。對此PTT網路紅人「四叉貓」PO出2024年10月25日的北檢新聞稿，打臉小草聲稱去年政府單位沒有對許芷瑜發布通緝令的說法。

    四叉貓在臉書PO出北檢新聞稿，日期為2024年10月25日，新聞稿被黃線標註的地方，指出許姓被告於今（113）年8月29日出境至日本後，已於今（25）日發布通緝，函請外交部領事事務局廢止護照，並註銷。

    四叉貓在貼文中表示，昨天半夜開始一堆小草崩潰，說什麼去年政府單位根本沒正式發布橘子（許芷瑜）的通緝令，他把2024年10月25日的北檢新聞稿放在這裡，應該不會有小草硬凹這是『許姓被告』被通緝，不是橘子被通緝吧。

    四叉貓PO出2024年10月25日的北檢新聞稿，打臉小草聲稱去年政府單位沒有對許芷瑜發布通緝令的說法。（圖擷取自 臉書）

    四叉貓PO出2024年10月25日的北檢新聞稿，打臉小草聲稱去年政府單位沒有對許芷瑜發布通緝令的說法。（圖擷取自 臉書）

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