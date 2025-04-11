不畏國民黨籍里長干擾罷免連署 竹市議員劉崇顯13日重返事發地再辦罷免連署

不畏國民黨里長干擾罷免連署，新竹市議員劉崇顯宣布13日重返新源市場再辦罷免連署快閃。（照片取自劉崇顯臉書）

2025/04/11 10:11

〔記者洪美秀／新竹報導〕直球對決！新竹市武功里長陳海鋒被控日前在罷免團體志工於新源市場宣講罷免連署行動時，帶里內阿姨要回已簽的連署書，還語帶恐嚇稱志工作亂及讓不知情民眾簽連署書。對此，市議員劉崇顯表示，國民黨籍里長在媒體上辯稱「為了要拿回民眾被志工誤導所簽下的連署書」，不承認自己的犯行還污衊志工，令人無法接受，他將帶著志工13日回到事發的新源市場，要讓大家知道所有志工都會先說明連署內容才請市民簽，更歡迎里長們來找他，不要為難志工。

劉崇顯說，對志工遭受里長恐嚇及辱罵，除提供志工必要的法律協助，也會在下週日在事發地點「新源市場」再開罷免快閃站，並要嚴正表達公民團隊在請民眾簽連署前，都會相當明確的說明這是在簽什麼，以及為什麼要來做這一件事情。

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劉崇顯說，即便新源市場是號稱「四功里」（武功里、建功里、立功里、豐功里）的眷村，他也會理性與耐心的向民眾說明，事實上也收到不少來自此「四功里」的連署書，新大樓社區與新搬進來的竹科人們讓這裡也不再是鐵板一塊。

他說，如果里長有任何疑問歡迎當面來找他就好，不要為難一般志工，但他要友善提醒一下，依據選罷法第98條，妨礙他人進行連署活動將處「五年以下有期徒刑」。

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