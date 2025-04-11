「橘子」被列通緝犯 吳靜怡批民眾黨厚臉皮 陳佩琪裝聾作啞

台北地檢署偵結京華城案等，依收賄等罪起訴柯文哲等人，法務部調查局近日將柯文哲秘書許芷瑜（橘子）列入外逃通緝犯查詢系統。（圖擷自網路）

2025/04/11 10:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵結京華城案等，依收賄等罪起訴柯文哲等人，法務部調查局近日將柯文哲秘書許芷瑜（橘子）列入外逃通緝犯查詢系統，消息傳出後引發網路熱議。媒體人吳靜怡指出，許芷瑜的逃亡不是單純的畏罪，而是為了保護某些不能曝光的真相。吳靜怡也列出柯文哲給橘子的訊息及紙條，質疑柯文哲避開帳面的金錢運作網，許芷瑜正是核心執行者。民眾黨卻厚臉皮把她說成「幫忙端茶的員工」，柯文哲的太太陳佩琪也選擇裝聾作啞。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，檢方認為柯文哲涉收受賄賂後交由秘書許芷瑜（綽號橘子）保管，許芷瑜去年8月出國後，檢察官透過許芷瑜友人要求其返台未果，經合法傳喚仍無正當理由不到庭且拘提無著，依法發布通緝。近日法務部調查局則將許芷瑜列入外逃通緝犯查詢系統，並指出可能潛逃地點為日本或澳洲。

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吳靜怡在臉書發文指出，許芷瑜潛逃遭列國際通緝與百億賭王、洗錢大亨並列，柯文哲如果沒有犯罪，橘子幹嘛不回來？陳佩琪哭天喊地，怎麼不幫許芷瑜抱屈？

吳靜怡指出，許芷瑜去年8月27日返台，才過兩天許芷瑜就在凌晨4點10分緊急訂票落跑，從松山飛日本，再轉澳洲。吳靜怡認為，她逃得不是快，是有備而來。吳靜怡也引述媒體報導指出，許疑似使用無實名制「黑莓卡」與行動支付掩護行蹤，藏匿地點多變，目前疑持「過橋簽證」合法滯留澳洲，遲遲不返台。

吳靜怡質疑，許芷瑜為什麼不回來，是因為她很清楚，一旦回台，金流會說話，證據會開口，她的逃亡不是單純的畏罪，而是為了保護某些不能曝光的真相。

吳靜怡指出，2024年10月25日台北地檢署正式對許芷瑜發布通緝，罪名包括《貪汙治罪條例》違背職務收賄、《政治獻金法》、公益侵占、背信等。這不只是違法，而是對國家司法體制的公然挑戰。

吳靜怡也質疑，許芷瑜的通緝有效期到2064年，與「百億賭王」林秉文、「黃金大亨」涂誠文、「鮑魚大亨」鍾文智同列國際通緝犯首頁，這種級別的逃犯身份，豈是一個民眾黨定義的「倒茶小妹」能解釋的？

吳靜怡表示，這位被民眾黨淡化成「倒茶小妹」的橘子許芷瑜，實際上是柯文哲最信任的祕書，恐怕是他金流運作的中繼站。去年3月26日，柯文哲親自傳訊給許芷瑜：「按照這一種用錢的速度，你那400萬恐怕要存好……」還提到要先用木可公司的選舉剩餘款去墊。這段對話暴露的是一個避開帳面的金錢運作網，而許芷瑜正是核心執行者。

吳靜怡提到，更關鍵的證據，來自一張從垃圾桶拼湊出的紙條，上面寫著：「木可內帳有無洩漏？帳本？自我檢查、晶華→orange出國、金主」。從檢調資料看出這如同逃亡密令，如今卻見民眾黨上下集體裝傻。

吳靜怡也批評，最讓人無法接受的，不是許芷瑜逃了，而是這麼關鍵的人物，民眾黨居然能厚著臉皮把她說成「幫忙端茶的員工」，試圖讓她獨自扛下柯文哲政治獻金與收賄案的所有爭議，甚至連柯文哲的太太陳佩琪也選擇裝聾作啞。

吳靜怡也點名陳佩琪，當妳在網路上為丈夫哭訴「司法迫害」的時候，知不知道這個「柯文哲最信任的橘子」如今成了海外通緝犯？許芷瑜曾向男友透露，妳們家裡放過6000萬到3億元的現金，妳跟柯文哲吵架時難道沒印象？妳真的不記得家裡是否曾有過這座金山？還是說，妳選擇性失憶？

吳靜怡直言，更諷刺的是，許芷瑜還是你們家的恩人杜聰明的外孫女，如今卻被通緝海外，難道「別人的孩子死不完」，只因為這次牽涉的是你們的親信？吳靜怡質疑，「陳佩琪，妳哭天喊地為柯文哲抱屈時，怎麼不為許芷瑜說一句話？整個柯文哲打造的政治神話恐怕瞬間崩塌，原因就是『貪』，你們夫妻不要再怪任何人，你們孩子現在還能國外留學吃美食，別人的孩子要被當國際罪犯被通緝」。

吳靜怡在文末也指出，陳佩琪的沉默與民眾黨的淡化策略，只會讓真相顯得更加刺眼。柯文哲讓許芷瑜經手這麼多比（筆）金子，想讓妻子和兒子買了商辦和豪宅大房子，結果變成外逃通緝犯的是橘子。

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