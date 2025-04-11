政院880億方案因應川普關稅 民調：49.4％國人表達肯定

立法院會今天下午將邀請行政院長卓榮泰，針對美國關稅政策因應作為進行專案報告。（資料照）

2025/04/11 09:12

〔記者陳政宇／台北報導〕因應美國川普政府關稅政策，行政院提出總額880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」。根據台灣民意基金會今（11日）公布的最新民調，高達49.4%國人對此表達肯定，39.2%不肯定；另，有43.9%國人贊成總統賴清德回應美方關稅的態度傾向，40.8%不贊成。

民調詢及，「賴清德總統4月6日提出五大因應策略，宣布『台灣沒有計畫採取關稅報復，企業對美國的投資承諾只要符合國家利益，也不會有任何改變』。對賴總統這項回應，您贊不贊成？」結果發現，有14.3%非常贊成，29.6%還算贊成，20.4%不太贊成，20.4%一點也不贊成，12%沒意見，3.2%不知道、拒答。

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台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這項發現傳達一個重要訊息，多數國人贊成賴總統不對美國採取關稅報復並維持既有投資承諾的政策立場，但存疑的人也不少；整體而言，國人對賴總統因應美國新關稅政策所採立場與作法尚缺共識，有待更多溝通整合。

此外，民調也探詢，「因應川普新關稅衝擊，卓榮泰內閣隔日（4月4日）召開記者會提出『擴大支持工農產業，共880億元的協助方案』。一般說來，您是否肯定卓內閣這項作法？」結果發現：有12.8%非常定，36.6%還算肯定，23.7%不太肯定，15.5%一點也不肯定，8.1%沒意見，3.5%不知道、拒答。

游盈隆解讀，近半數國人肯定卓內閣提出880億協助工農產業方案以因應美國新關稅政策，不肯定者不到4成。整體而言，國人對卓內閣這項政策作為呈現溫和贊成狀態。

進一步分析顯示，民進黨支持者7成7肯定，1成5不肯定；國民黨支持者2成9肯定，6成4不肯定；民眾黨支持者2成7肯定，6成4不肯定；中性選民，3成4肯定，4成5不贊成。

本次民調訪問期間是今年4月7日至9日；對象是全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1080人，市話758人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

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