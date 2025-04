華府智庫報告籲台增國防預算 美加速對台軍備供應

華府智庫全球台灣研究中心今發布「美台關係:推進戰略夥伴關係的四大支柱」報告,呼籲台灣提高國防預算,採購必要武器因應中國脅迫。(資料照)

〔中央社〕台灣關係法46週年之際,華府智庫全球台灣研究中心今天發布「美台關係:推進戰略夥伴關係的四大支柱」報告,呼籲台灣提高國防預算,採購必要武器因應中國脅迫;美國也必須更及時向台提供關鍵軍備,加強美台聯合作戰規劃與訓練。

美國國會為了處理斷交後的台美關係發展,推動台灣關係法(Taiwan Relations Act),國會通過後,時任美國總統卡特(Jimmy Carter)於1979年4月10日簽署。歷經40多年,涵蓋安全、軍售、經貿、文化等領域的台灣關係法被視為美台關係基石。

適逢台灣關係法46週年,全球台灣研究中心(Global Taiwan Institute,GTI)今天發布報告,檢視台灣關係法定義的美國對台政策基礎,並評估美台戰略關係在安全、國際空間、經濟關係與人民交流等四大支柱的發展情況。在中國造成的挑戰日益升高之際,報告也針對維持和平穩定提出政策建議。

這份53頁的報告以「美台關係:推進戰略夥伴關係的四大支柱」(US-Taiwan Relations: Advancing Four Pillars of the Strategic Partnership)為主題,由華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)非常駐資深顧問米德偉(Derek Mitchell),前美國在台協會處長、現任GTI顧問酈英傑(Brent Christensen),GTI執行長蕭良其(Russell Hsiao)及GTI專案經理吳智芳撰寫。

在國防及安全方面,報告建議,台灣應增加國防預算,採購必要武器(capabilities),以因應中華人民共和國全面攻擊及脅迫的情境。國防預算具體金額或占國內生產毛額(GDP)比例,比不上台灣展現有效因應中國複雜且持續變化威脅的意志及能力來得重要。

報告也呼籲美國加強自身國防工業基礎,為了能更及時提供關鍵軍事武器給台灣並助其提升本土國防工業能力。

同時,報告指出,美國應加強與台灣的聯合作戰規劃及訓練,以因應硬實力威脅、脅迫及灰色地帶行動等情境。台灣軍隊與公民也必須更認真投入這類準備工作。

報告建議,美國應確保其亞洲、歐洲夥伴明白兩岸衝突及中國脅迫行動的實質影響,並敦促他們對中國發出警訊;美國也應針對中國可能發動的各種攻擊情境,討論共同因應方案,以達到嚇阻目的。

報告並強調,台灣政治人物須避免將國防議題政治化;在美國,台灣安全議題必須維持跨黨派共識,公、私部門攜手努力加速提供台灣必要的國防裝備及服務,以維護其安全、主權獨立與自我防衛能力。

在台灣國際空間方面,報告建議,美國應與理念相近國家合作,在任何雙邊或多邊有關台灣的討論中都應重申,若台灣半導體的取得被中斷,將造成嚴重經濟衝擊;應鼓勵美國國會通過「台灣國際團結法案」(Taiwan International Solidarity Act),確認聯合國第2758號決議並不支持中華人民共和國的「一中原則」。

報告並呼籲,美國政策制定者應協助台灣邦交國抵抗中國施壓外交轉向,並敦促國會通過「台灣盟友基金法案」(Taiwan Allies Fund Act),提供資金支持這方面的工作;美國與理念相近夥伴應探索創新方式,好讓台灣技術專家能參與聯合國技術機構的活動。

在經濟方面,報告建議,美國貿易代表署(USTR)應進一步推動「美台21世紀貿易倡議」,以達到接近自由貿易協定的經濟合作;美國應敦促台灣其他主要經濟夥伴,透過雙邊協定與台灣建立正式貿易與投資關係;美國應派遣更多資深經濟官員訪台,強化雙邊經濟關係;美國應鼓勵更多台灣半導體及其他高科技企業赴美投資,並公開肯定已在美投資的台灣高科技企業。

最後,在人民交流方面,報告建議,台灣應把握近年與美國州層級等地方政府交流大幅增加的契機;美台國會之間的交流應擴大為多邊形式,納入其他理念相近的盟友及夥伴,以對抗中國試圖孤立台灣的行動;美國也應讓主管人民交流的高層官員訪台常態化。

報告指出,美國國務院主管教育及文化事務的助理國務卿上次訪台時間已是2018年6月,這類訪問將是提升台美人民交流的好機會,例如可成立公共外交的聯合委員會。

