橘子被列通緝犯 調查局網站爆流量進不去 沈榮欽揭一對比：令人唏噓

網紅四叉貓昨在臉書發文指出，「查詢橘子通緝令的那個調查局網站，公佈不到一小時就爆流量進不去了......恭喜橘子（許芷瑜）成為最多人想朝聖的通緝犯！」（圖擷自臉書）

2025/04/11 09:57

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵結京華城案等，依收賄等罪起訴柯文哲等人，柯文哲秘書許芷瑜也遭通緝，法務部調查局近日將許芷瑜列入外逃通緝犯查詢系統，消息傳出後引發網路熱議，網紅四叉貓直言「網站公佈不到一小時就爆流量進不去了」，加拿大約克大學副教授沈榮欽也指出，上週美國名校為杜聰明大樓群舉行揭牌儀式，對比一週後許芷瑜成為通緝犯，榮辱對比令人唏噓。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，檢方認為柯文哲涉收受賄賂後交由秘書許芷瑜（綽號橘子）保管，許芷瑜去年8月出國後，檢察官透過許芷瑜友人要求其返台未果，經合法傳喚仍無正當理由不到庭且拘提無著，依法發布通緝。近日法務部調查局則將許芷瑜列入外逃通緝犯查詢系統，並指出可能潛逃地點為日本或澳洲。

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網紅四叉貓昨在臉書發文指出，「查詢橘子通緝令的那個調查局網站，公佈不到一小時就爆流量進不去了……恭喜橘子（許芷瑜）成為最多人想朝聖的通緝犯！」他也諷刺「小草又贏，現在又查不到通緝令了，小草們贏麻了！」

四叉貓在另一則發文也PO出調查局的網站截圖，並指「橘子（許芷瑜）同時跟林秉文、鍾文智、涂誠文並列，也算是人生成就之一，杜聰明地下有知的話……」

沈榮欽今上午也發文指出，美國塔夫茲大學（Tufts University）上週為杜聰明大樓群舉行揭牌儀式，這是因為台裔美籍數學家杜武亮捐出超過1000萬美元，給他任教長達38年的塔夫茲大學，大學收到捐款後也將「科學與工程綜合大樓群」改名為「杜聰明大樓群」。

沈榮欽表示，杜武亮說，將祖父的名字留在這座於2017年竣工的科學綜合大樓群上，是對他一個恰如其分的榮譽。並指杜聰明創辦台灣民間第一所私立醫學大學，以及第一個治療鴉片成癮的診所，還有其他重要的貢獻。

沈榮欽指出，民眾黨前主席柯文哲曾經企圖魚目混珠，謊稱自己獲得杜聰明獎學金，其實只是個人頒發的獎學金。之後柯文哲因貪污案遭到起訴，被逮捕前通知其貼身秘書許芷瑜出逃。許芷瑜近墨者黑，缺乏工作經驗的她，成為柯文哲貼身秘書後，對人頤指氣使，收受大筆不明款項，迄今不敢歸國。

沈榮欽質疑，民眾黨上下對此集體噤聲，無人有道德勇氣。法務部調查局遂將許芷瑜列入外逃通緝犯名單。

沈榮欽提到，和杜武亮教授一樣，許芷瑜也是杜聰明後代，不過她是第四代，鄭寵兒是杜聰明的次媳，而許芷瑜是鄭寵兒的外孫女。

沈榮欽感嘆，在美國的杜武亮教授為杜聰明大樓群揭牌，一個星期之後，許芷瑜正式因為柯文哲貪污犯逃亡海外成為通緝犯。杜聰明後人一榮一辱，兩相對比，令人唏噓。

四叉貓也PO出調查局的網站截圖，並指「橘子（許芷瑜）同時跟林秉文、鍾文智、涂誠文並列，也算是人生成就之一，杜聰明地下有知的話......」（圖擷自臉書）

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