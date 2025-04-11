舉牌罷免藍委被檢舉「地點屬成大校園」 黃建昌改街頭移動式揪連署

台灣基進黨南市議員李宗霖辦公室主任黃建昌舉牌呼籲挺連署罷免藍委。 （記者洪瑞琴攝）

2025/04/11 00:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全台大罷免二階連署衝刺，台灣基進黨台南市議員李宗霖辦公室主任黃建昌10日在原成大校友會館前廣場舉牌，呼籲挺連署罷免藍委，但被檢舉地點屬於成大校園，不應作政治活動，他只改好「街頭路口式移動」。

黃建昌說，成大商圈近學區，有比較多的外縣市學生移動，因此選在這裡用這種方式給大家鼓舞，雖然台南這邊沒有任何一個藍營立委要被罷免，但希望能夠為台南人盡一點心力，來幫助整個台灣大局。

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黃建昌說，9日曾在廣場設攤擺各縣市連署書，呼籲民眾響應，但是被檢舉地點屬於校園範圍，不應該占用辦政治活動，他只好採取街頭站立方式宣傳罷免。

不過，站在廣場街角，仍有1名「路人」對他質疑廣場屬於校園，如果要罷免，應該尊重法規，「政治退出校園」是政策共識。也有老先生認為大罷免行動是製造台灣混亂。

黃建昌改採路口移動式宣傳，雖遇到反對聲音，但也有挺罷免民眾為他加油說，已在別處簽署了；還有路過的外送員、在成大工作的人員駐足詢問有沒有簽署罷免南市藍立委的連署書，都讓他感到信心百倍。

黃建昌說，這就是台灣民主的可貴，各自表達言論立場，更值得用心守護。

黃建昌改採路口舉牌呼籲挺連署罷免藍委。 （記者洪瑞琴攝）

台南市東區大學路與勝利路口的原成大校友會館前廣場屬於成大校園範圍。（記者洪瑞琴攝）

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