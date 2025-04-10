綠批金門自貿港恐助中國洗產地 陳玉珍點名黃捷：高雄港就不會？

藍委陳玉珍說，金門只是要求跟台灣本島的港口一樣的待遇，有自由貿易往來的機會，去把金門弄成洗產地，難道高雄就不會嗎？（資料照）

2025/04/10 23:06

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨立委林楚茵、沈伯洋質詢指出，國民黨立委所提「離島建設條例」修正草案，恐為中國洗產地開後門。國民黨立委陳玉珍澄清，金門只是要求跟台灣本島的港口一樣的待遇，有自由貿易往來的機會，民進黨質疑會把金門弄成洗產地，難道高雄港就不會嗎？請民進黨立委黃捷說清楚。

陳玉珍說，高雄港、台南港、台北港還有桃園空港都在爭取成為自貿港，憑什麼民進黨的立委認為在金門設自由貿易港區就有洗產地的可能，在高雄卻不會？現在即便在泰國、越南，離中國大陸這麼遠，也是有外界認為有這樣的情形產生，高雄不會比越南遠吧？

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她說，金門只是要求跟台灣本島的港口一樣的待遇，有自由貿易往來的機會，去把金門弄成洗產地，難道高雄就不會嗎？民進黨南部立委爭取成功的東西，金門人就不能有嗎？金門也只是要一個公平貿易的機會，跟高雄港、台南安平港一樣。

陳玉珍說，金門會變洗產地的說法根本就是歧視金門人，民進黨立委把金門當作次等公民嗎？不要一直給金門戴帽子。金門只是希望成為一個自由貿易港，生意是世界性的。

此外，陳玉珍指出，有側翼發梗圖指她修訂離島建設條例，是要讓中國無照醫生到金門和馬祖執業。她提案目的是因為離島普遍面臨醫療資源不足困境，所以藉由推動離島國際醫療特區，提升離島醫療水準，增加更多民間醫院來金門設立醫院的誘因，不要讓金門只有一家部立金門醫院。

陳玉珍說，提案中有提到可以引進「外國」優秀醫療技術及人員，但完全未包含「大陸地區」醫事人員，因為在我國法律用語上，「外國」是不包含「大陸地區」的。

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