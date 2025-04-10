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    酸賴清德脫中入北是「脫中入美」依美抗中 朱立倫：每個市場都重要

    國民黨主席朱立倫（中）主持縣市長聯合對策會議，台北市長蔣萬安（左起）、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政與多位縣市首長出席。（記者陳志曲攝）

    國民黨主席朱立倫（中）主持縣市長聯合對策會議，台北市長蔣萬安（左起）、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政與多位縣市首長出席。（記者陳志曲攝）

    2025/04/10 21:52

    〔記者林哲遠／台北報導〕因應美國關稅政策，總統賴清德提出投資「脫中入北」，國民黨主席朱立倫今晚召集15個國民黨、無黨籍縣市政府首長、副首長召開「縣市長聯合對策會議」，他會後受訪時嘲諷，賴清德應該是想說「脫中入美」，要台灣依美抗中，恐讓台灣經貿戰略造成很大壓力。國民黨認為，每一個市場都非常重要，要幫台商找出新的出路，不要幫台商創造新的障礙。

    朱立倫說，關稅戰只是接下來面對挑戰的第一步而已，還有大幅增加國防預算、外匯戰、美債等問題，這個時候當然要全心全意的來為民眾解決問題，此刻也是民眾看朝野政黨，誰只是為了權力為了個人或為了政黨之私，而國民黨一定是為了全民福祉來努力。

    針對賴清德提出投資「脫中入北」策略，朱立倫批評，賴總統發音可能不是很清楚，應該是想說「脫中入美」，不是「入北」不然對於新南向國家不是很不公平？台灣原本的貿易戰略包含美國、歐盟、大陸市場等缺一不可，是一個全球重要的供應鏈合作。

    「若今天脫中入美，就是我們要依美抗中」，朱立倫質疑，這對台灣未來的經貿戰略上面是不是會產生很大的壓力、風險，相信這是所有的企業都要面對的挑戰。國民黨認為，每一個市場都非常重要，要幫台商找出新的出路，不要幫台商創造新的障礙，這是他們共同的看法。

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