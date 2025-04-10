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    罷免羅智強2階達標》許宇甄質疑抄名冊 罷團轟「抹黑再裝受害者」

    國民黨立委許宇甄。（資料照）

    國民黨立委許宇甄。（資料照）

    2025/04/10 21:35

    〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨立委許宇甄今（10日）批評罷免羅智強團體，稱昨發布的連署數突然在短時間內奇蹟式達標，懷疑背後可能是掌握行政資源的民進黨抄名冊。罷團晚間正式回應，先抹黑、再裝受害、順便提告的政治操作，已淪為國民黨的標準SOP，本質上更反映他們對公民行動的深層恐懼與不安。

    罷團「大安強強滾」首先澄清，從1階提議到2階連署數皆由民眾一筆一劃親簽，當中身分清楚、筆跡明確，且第1階段合規率也已高達97%，反觀國民黨罷免連署合格率僅六成，甚至遭爆死亡連署與偽造文書的荒唐紀錄相比，誰該被檢討，相信大眾有目共睹。

    罷團進一步表示，儘管羅智強面對媒體時聲稱尊重罷團的公民權益，但又同時抹黑罷免行動為民進黨側翼操作，自打嘴巴的速度之快令人目不暇給，「若委員心知肚明這是一場由公民自發發起的民主行動，為何仍選擇用謊言與標籤來迴避民意的質疑？是自欺，還是怕看見真相？」

    「先抹黑、再裝受害、順便提告的政治操作已成為國民黨的標準SOP，更反映他們對公民行動的深層恐懼與不安。」罷團說，國民黨睜眼說瞎話、賊喊抓賊，或許唯一值得被肯定的，只剩下終於知道抄襲連署書是重罪，若國民黨與羅智強仍執意用恐嚇與造謠回應正當的罷免行動，只會讓民團更堅定罷免行動。

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