會商關稅對策被邱臣遠放鳥？朱立倫：都以國家福祉作為最大考量

因應川普關稅，國民黨舉行縣市長聯合對策會議，15位縣市長或代表出席，新竹市代理市長邱臣遠因晚間行程耽擱，臨時缺席。（記者陳志曲攝）

2025/04/10 22:38

〔記者林哲遠／台北報導〕因應美國對台灣加徵對等關稅，國民黨主席朱立倫今晚召集15個國民黨、無黨籍縣市政府首長、副首長召開「縣市長聯合對策會議」，新竹市代理市長邱臣遠因晚間行程耽擱，臨時無法出席。對此，朱立倫會後受訪並無直接回應，只說大家都是以國家、民眾福祉作為最大的考量，即便不是國民黨籍的縣市長，他的意見也被容納其中。

今晚親自與會的地方首長包括新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、停職中的宜蘭縣長林姿妙、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、彰化縣長王惠美等人，雲林縣、苗栗縣、南投縣、連江縣則派副縣長與會；不過，預計出席的新竹代理市長邱臣遠因晚間行程耽擱，臨時無法出席。

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被問到邱臣遠並未出席，國民黨是否有掌握？朱立倫會後受訪說，國民黨中央、各縣市長的發言都是積極的共赴國難、共體時艱、共同面對挑戰，都是非常正面地希望能夠幫助弱勢產業、中小企業以及勞工朋友。

朱立倫說，國民黨在這個過程中也提出，政府不但要積極談判且要保護所有弱勢產業、中小企業、農漁工業。對於補助方案、延緩信用等也都有提出具體方法，今天國民黨彙集了所有各縣市、黨團共同的智慧、意見提出一個共同聲明，所以不必這個時候再去指控任何國民黨的一些作為。

「我們都是以國家、民眾福祉作為最大的考量！」朱立倫重申，在區域中不管桃竹竹苗或是中部縣市都已經容納各地方的意見，即便今天不是國民黨籍的縣市長，他的意見也容納在區域討論中。

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