蔣萬安施政報告未提兒少保護 許淑華怒批「收回重寫」

台北市長蔣萬安10日出席市議會施政報告及備詢。（記者塗建榮攝）

2025/04/10 22:07

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（10日）到議會進行施政報告，民進黨議員許淑華不滿報告內容隻字未提對兒童安全的具體作為，直言該報告應「收回重寫」。

社會局會後說明表示，對於兒童及少年的保護工作從未懈怠，更非「隻字未提」或「避重就輕」。

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許淑華表示，從「剴剴案」到「狼師案」，台北市一連串兒童受害事件引發社會高度關注，施政報告卻未見任何回應或說明，質疑身為三寶爸的蔣萬安，口口聲聲說要照顧台北市孩童，結果施政報告對兒童安全隻字未提，「還配當市長嗎？」還有資格自稱是「守護家長的市長嗎？」

許淑華指出，衛生福利部4月7日通過針對保母審查與出養機制的新規定，要求出養管理權責回歸地方政府，台北市作為首都，理應率先回應政策調整，施政報告卻對此隻字未提，讓人難以理解。尤其是虐待凱凱的保母，還牽涉至少兩名幼兒受害，包括將孩子綁在椅子上、蹲馬步等手段，民眾普遍要求重罰、從嚴審判，市府卻未交代相關保母審查與出養制度改革作為，令人憤怒。

社會局表示，對於兒少保護工作從未懈怠，自2024年3月率先全國發布「7+1兒童保護政策」，針對托育、出養、保母制度等關鍵環節，提出具體改革措施，持續滾動檢討，中央隨後跟進發布新版「直轄市、縣市政府居家托育服務中心訪視工作指引」，北市倡議的方向成為全國政策參考。也多次在北北基桃區域會議率先提出兒少保護策略的討論，展現主動作為、積極引領的態度。

社會局說明，蔣萬安於2024年4月11日到議會專案報告，說明兒少保護的具體作為與未來規劃；也出席行政院會提出4大方向建言，反映地方執行面的實務挑戰與改善建議，盼攜手提升兒少安全網。有關收出養制度，社會局長在2024年9月11日局務會議指示強化收出養相關工作人員教育訓練，去年已辦理2場次，今年預計辦理相關在職訓練、研討會8場次，以及4場實務工作坊交流，增加社工專業知能。

社會局強調，3月19日剴剴案第四次開庭，同步發布新聞說明兒少保護7+1政策的執行與優化情形，針對高風險家庭兒少也持續優化服務與制度設計，今年起增訂「兒少安置輔導評估小組支持計畫」，並規劃明年爭取安置機構專業人員加給補助，以穩定照護人力。

台北市長蔣萬安（右一）10日出席市議會施政報告及備詢，民進黨團舉牌抗議，呼籲不要對罷免團體查水表、政治打壓。（記者塗建榮攝）

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