關稅戰藍營達成「4大聯合對策」 籲賴清德總統召開國是會議

國民黨主席朱立倫（中）主持縣市長聯合對策會議，台北市長蔣萬安（左起）、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政與多位縣市首長出席會議。（記者陳志曲攝）

2025/04/10 21:13

〔記者施曉光／台北報導〕因應關稅戰來臨，國民黨今晚召開「縣市長聯合對策會議」，達成包括紓困優先，並擴大規模到2000億元等「4大聯合對策」共識，並呼籲賴清德總統召開國是會議，且國難當頭，執政黨應全力應變，停止政治內耗。

國民黨主席朱立倫在會後率領所有縣市首長召開記者會，並宣布包括紓困優先，並擴大規模到2000億元，擴大內需、觀光先行、產業升級，以及啟動國際談判，拓展多元市場，中央與地方攜手面對挑戰的「4大聯合對策」。

請繼續往下閱讀...

朱立倫指出，中央產業協助方案規模應擴大到2000億，後續再視關稅衝擊調整，具體項目包括個別受衝擊產業有相對因應策略，鼓勵地方消費與觀光，保障勞工及農漁民方案，加強基礎建設，穩定金融市場，國民黨要求紓困方案盡速啟動，包含補貼、租稅優惠、避免銀行抽銀根、延展還款等，並且擴大國安基金規模，增強資本市場韌性。

朱立倫表示，國民黨主張「還錢於民」，每人發放現金1萬元，用以提振內需，同時開放國際觀光客1個月免簽證，開放陸客來台觀光，促進地方消費，加強基礎建設，解決電力供應等5缺問題，並推動第3次進口替代，以及自行研發關鍵技術、推動數位基礎建設。

有關啟動國際談判，拓展多元市場，朱立倫表示，政府應該啟動赴美談判，組成赴美採購團，團員應包含中央、地方代表以及企業人士，任何貿易談判措施，都應兼顧勞工、農民及弱勢產業權益，並對任何衝擊都做好因應準備，對於關鍵技術、策略性產業，訂定根留台灣方案及相關投資審查機制。

朱立倫說，因應未來匯率波動與美債問題，建請政府應預擬相關因應措施，以穩定金融市場及降低對產業衝擊，為了拓展多元市場，應儘速加入區域經濟組織，與其他國家簽訂FTA，為產業出口爭取最大利益。

最後，朱立倫表示，中央與地方應該攜手面對挑戰，國難當頭，執政黨應該全力應變，停止政治內耗，他並籲請賴清德總統召開國是會議，邀請朝野政黨領袖、縣市首長、產業代表及學者專家，共商對策。

今晚與會的地方首長包括新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、彰化縣長王惠美，就連因案停職中的宜蘭縣長林姿妙也有出席，不過，受邀的新竹市代理市長邱臣遠因為行程耽擱，沒有現身。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法