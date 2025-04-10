為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    關稅戰藍營達成「4大聯合對策」 籲賴清德總統召開國是會議

    國民黨主席朱立倫（中）主持縣市長聯合對策會議，台北市長蔣萬安（左起）、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政與多位縣市首長出席會議。（記者陳志曲攝）

    國民黨主席朱立倫（中）主持縣市長聯合對策會議，台北市長蔣萬安（左起）、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政與多位縣市首長出席會議。（記者陳志曲攝）

    2025/04/10 21:13

    〔記者施曉光／台北報導〕因應關稅戰來臨，國民黨今晚召開「縣市長聯合對策會議」，達成包括紓困優先，並擴大規模到2000億元等「4大聯合對策」共識，並呼籲賴清德總統召開國是會議，且國難當頭，執政黨應全力應變，停止政治內耗。

    國民黨主席朱立倫在會後率領所有縣市首長召開記者會，並宣布包括紓困優先，並擴大規模到2000億元，擴大內需、觀光先行、產業升級，以及啟動國際談判，拓展多元市場，中央與地方攜手面對挑戰的「4大聯合對策」。

    朱立倫指出，中央產業協助方案規模應擴大到2000億，後續再視關稅衝擊調整，具體項目包括個別受衝擊產業有相對因應策略，鼓勵地方消費與觀光，保障勞工及農漁民方案，加強基礎建設，穩定金融市場，國民黨要求紓困方案盡速啟動，包含補貼、租稅優惠、避免銀行抽銀根、延展還款等，並且擴大國安基金規模，增強資本市場韌性。

    朱立倫表示，國民黨主張「還錢於民」，每人發放現金1萬元，用以提振內需，同時開放國際觀光客1個月免簽證，開放陸客來台觀光，促進地方消費，加強基礎建設，解決電力供應等5缺問題，並推動第3次進口替代，以及自行研發關鍵技術、推動數位基礎建設。

    有關啟動國際談判，拓展多元市場，朱立倫表示，政府應該啟動赴美談判，組成赴美採購團，團員應包含中央、地方代表以及企業人士，任何貿易談判措施，都應兼顧勞工、農民及弱勢產業權益，並對任何衝擊都做好因應準備，對於關鍵技術、策略性產業，訂定根留台灣方案及相關投資審查機制。

    朱立倫說，因應未來匯率波動與美債問題，建請政府應預擬相關因應措施，以穩定金融市場及降低對產業衝擊，為了拓展多元市場，應儘速加入區域經濟組織，與其他國家簽訂FTA，為產業出口爭取最大利益。

    最後，朱立倫表示，中央與地方應該攜手面對挑戰，國難當頭，執政黨應該全力應變，停止政治內耗，他並籲請賴清德總統召開國是會議，邀請朝野政黨領袖、縣市首長、產業代表及學者專家，共商對策。

    今晚與會的地方首長包括新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、彰化縣長王惠美，就連因案停職中的宜蘭縣長林姿妙也有出席，不過，受邀的新竹市代理市長邱臣遠因為行程耽擱，沒有現身。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播