拒藍版平埔族群身分法草案 台南西拉雅文化協會籲回歸憲法精神

2023年5月11西拉雅提出民族認定申請，隔年配合原民會學術研究調查，8場徵詢會議共動員千人以上參與，不過迄今行政院仍未核定西拉雅的民族認定。（萬淑娟提供）

2025/04/10 20:33

〔記者劉婉君／台南報導〕針對國民黨立委鄭天財等人近日提出的《平埔族群身分法草案》，台南西拉雅文化協會今（10）日發表聲明，強調平埔族群是憲法地位的「原住民族」主體，並非次等存在，該草案明顯與憲法法庭2022年憲判字第17號精神相牴觸，呼籲回歸憲法精神。

台南西拉雅文化協會常務理事兼發言人萬淑娟表示，憲法法庭判決明確指出，「凡同屬台灣南島語系民族者，即為原住民族，應受憲法第10條第11、12項完整保障。」但國民黨版本卻刻意迴避「原住民族」的憲法定位，試圖僅以「文化保護」之名，將平埔族群排除適用原住民族相關法律。

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萬淑娟表示，該草案中未使用「原住民」或「原住民族」，刻意用「平埔族群」替代，使名稱模糊、掩飾法律真義，實則切割釋憲效力。而第2條設「平埔族群委員會」，也意圖切割原住民族行政體系，形成制度隔離。第21條更直接排除「原住民族基本法」的適用，架空權利，剝奪憲政保障。

萬淑娟說，平埔族群在台灣歷史上已真實存在千百年，經過憲法法庭的正名，國民黨草案表面聲稱保障，實際上卻延續殖民時代的錯誤與分類。

西拉雅正名運動領袖萬正雄長老表示，無論是在野黨或行政院版的版本，若背離憲法法庭的公義，都將會採取行動，不排除再次上街頭。

協會總幹事穆麗君也說，目前國民黨版本的草案是族人無法接受的，呼籲各種版本能重新檢視草案，回歸憲法精神，共同尋求符合轉型正義目標的修法方向。

萬淑娟指出，除了國民黨版本嚴重脫節外，目前行政院版本亦持續延宕未送立法院審議，依據憲法法庭於2022年10月28日的判決，要求行政與立法機關應於3年內，即今年10月28日前完成修法或另立專法，明文規範民族認定與身分登記程序，但目前距離期限僅剩6個多月，立法院尚未開始審議。協會及西拉雅自主民族議會近日將召開擴大行動會議，凝聚族人的共識，送出民間修訂版本的草案。

2023年5月11西拉雅提出民族認定申請，隔年配合原民會學術研究調查，8場徵詢會議共動員千人以上參與，不過迄今行政院仍未核定西拉雅的民族認定。（萬淑娟提供）

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